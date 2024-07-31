Здоровье
31.07.2024, 18:38

На борту судна, совершавшего рейс из Таллинна в Хельсинки, находился больной корью. Департамент здоровья: он мог заразить других людей

 
ФОТО: Teet Malsroos | Õhtuleht

Департамент здоровья Финляндии сообщил, что на борту принадлежащего Viking Line судна Gabriella, которое вышло из Таллинна в Хельсинки в 14:00 в прошлую пятницу, находился больной корью человек.

Издание Iltalehti пишет, что, по мнению представителей финского Департамента здоровья, этот человек мог заразить других пассажиров. Никаких личных данных - возраст, пол и т.д. - прессе не разглашают.

Однако Департамент здоровья призывает всех, кто находился на борту, проверить, привиты ли они от кори сами и члены их семей.

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