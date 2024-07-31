На борту судна, совершавшего рейс из Таллинна в Хельсинки, находился больной корью. Департамент здоровья: он мог заразить других людей

Издание Iltalehti пишет, что, по мнению представителей финского Департамента здоровья, этот человек мог заразить других пассажиров. Никаких личных данных - возраст, пол и т.д. - прессе не разглашают.

Однако Департамент здоровья призывает всех, кто находился на борту, проверить, привиты ли они от кори сами и члены их семей.