31.07.2024, 18:38
На борту судна, совершавшего рейс из Таллинна в Хельсинки, находился больной корью. Департамент здоровья: он мог заразить других людей
ФОТО: | Õhtuleht
Департамент здоровья Финляндии сообщил, что на борту принадлежащего Viking Line судна Gabriella, которое вышло из Таллинна в Хельсинки в 14:00 в прошлую пятницу, находился больной корью человек.
Издание Iltalehti пишет, что, по мнению представителей финского Департамента здоровья, этот человек мог заразить других пассажиров. Никаких личных данных - возраст, пол и т.д. - прессе не разглашают.
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