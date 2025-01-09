09.01.2025, 21:40
На пароме Таллинн-Хельсинки был выявлен больной корью(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
По данным Национального института здравоохранения и социального благосостояния Финляндии (THL), 7 января с 18:30 до 21:00 на борту принадлежащего компании Eckerö Line парома Finlandia, направлявшегося из Таллинна в Хельсинки, находился больной корью, сообщает rusERR.
Во время рейса заболевший находился в каюте и не перемещался по парому, за исключением посадки и высадки. Однако существует вероятность, что он мог заразить других людей во время коротких перемещений по судну. Тем не менее риск заражения крайне низок.
Eckerö Line свяжется с пассажирами и сотрудниками парома, которые находились на том же рейсе Finlandia. THL рекомендует проверить, вакцинированы ли пассажиры и члены их семей от кори.