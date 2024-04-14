„Я чувствовала себя так, будто играю в русскую рулетку“. Рассказ жительницы Эстонии о том, как она перенесла трансплантацию стволовых клеток для лечения рассеянного склероза

В день, когда Кейли Таркмеэль исполнилось 23 года, она проснулась в больнице.

У ее кровати сидела врач.

„Я знаю, что у тебя сегодня день рождения, но я должна раскрыть карты“, - сказала она Кейли.

Кейли узнала, что у нее болезнь, которая останется с ней на всю жизнь.

Болезнь, которая часто усаживает человека в инвалидное кресло.

Кейли узнала, что у нее рассеянный склероз.

Сейчас она ходит на работу, катается на мотоцикле и занимается танцами на пилоне. Кейли - одна из десяти больных рассеянным склерозом в Эстонии, перенесших трансплантацию стволовых клеток, которая „перезапустила“ всю ее иммунную систему.