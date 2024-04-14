14.04.2024, 08:48
„Я чувствовала себя так, будто играю в русскую рулетку“. Рассказ жительницы Эстонии о том, как она перенесла трансплантацию стволовых клеток для лечения рассеянного склероза
ФОТО: | Delfi Meedia
„Все закончится инвалидным креслом“, - сказали Кейли Таркмеэль (37 лет), когда в 23 года ей поставили диагноз „рассеянный склероз“. Теперь, 14 лет спустя, у Кейли двое детей. Она поделилась историей своей болезни и лечения с Eesti Ekspress.
В день, когда Кейли Таркмеэль исполнилось 23 года, она проснулась в больнице.
У ее кровати сидела врач.
„Я знаю, что у тебя сегодня день рождения, но я должна раскрыть карты“, - сказала она Кейли.
Кейли узнала, что у нее болезнь, которая останется с ней на всю жизнь.
Болезнь, которая часто усаживает человека в инвалидное кресло.
Кейли узнала, что у нее рассеянный склероз.