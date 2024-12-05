„Моя бабушка записывает все мои результаты на листочек“. 20-летний эстонец подписал контракт с командой „Формулы-1“

Пауль Арон родился в Таллинне и начал заниматься автоспортом в возрасте шести лет. Его интерес к гонкам зародился благодаря старшему брату Ральфу, который, будучи на пять лет старше, уже активно участвовал в картинговых соревнованиях. Пауль с увлечением следил за заездами старшего брата и вскоре захотел попробовать свои силы. Однако отец не сразу поддержал идею, опасаясь риска и затрат, связанных с этим спортом. Тем не менее, настойчивость и страсть Пауля убедили родителей, и он получил свой первый карт, что стало началом его успешной гоночной карьеры.