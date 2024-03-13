Эпидемиолог напоминает: если вам больше 30 лет, пора повторно вакцинироваться от кори

В феврале Департамент здоровья сообщил о том, что в Эстонии был зафиксирован первый случай заражения корью.

„Мы не знаем, кто был источником заражения – местный житель или турист, прибывший из-за рубежа, с которым пациентка случайно встретилась где-то. Это выяснить практически невозможно, так как инкубационный период для кори составляет от 7 до 21 дня, то есть он очень длинный и пациенту трудно вспомнить, где, когда и с кем он контактировал“, – сказала в эфире программы „Подробности“ специалист отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний при Департаменте здоровья Ирина Филиппова.

К счастью, болезнь не распространилась, поскольку пациентка была во время инфекционно опасного периода дома. Члены ее семьи до сих пор здоровы, хотя прошло уже больше месяца.

Филиппова подчеркивает, что привитых от кори в период с 1967 по 1993 год, сейчас недостаточно сильный иммунитет от этой болезни. В то время детям от полутора до двух лет ставили лишь одну дозу вакцины, что по современным данным недостаточно для обеспечения стойкого длительного иммунитета. Таким людям эпидемиолог рекомендует сейчас в любом случае сделать вторую прививку.

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