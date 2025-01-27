В детсадах Кехра вспышка вирусных заболеваний, заразились более половины детей
В детсадах Кехра (Харьюмаа) зафиксирована масштабная вирусная вспышка. Департамент здоровья настоятельно просит родителей, по возможности, оставлять больных детей дома.
Директор детских садов Кехра Пирет Тислар в пятницу сообщила Департаменту здоровья, что дети и сотрудники заболевают целыми группами. „Вероятно, это грипп“, — отметила Тислар. „Высокая температура, кашель, насморк и рвота“.
По словам Тислар, на утро пятницы в двух корпусах детского сада, в 15 группах, оставались 107 детей. Обычно в саду их 253.
Тислар рассказала Delfi, что обратилась в Департамент здоровья с вопросом, стоит ли временно закрыть детский сад. Однако такого предложения от Департамента здоровья не поступило. По словам Тислар, детскому саду предоставили только инструкции по дезинфекции помещений.
Пресс-секретарь Департамента здоровья Имре Каас заявил, что образовательные учреждения не обязаны сообщать о подобных вспышках заболеваний. Он отметил, что, помимо гриппа, сейчас распространяются норовирус и коронавирус. „Если есть хоть малейшая возможность, больных детей стоит оставить дома!“ — подчеркнул Каас.
Рекомендации на сезон вирусных заболеваний
Касса здоровья и Департамент здоровья напоминают, что здравоохранение начинается с каждого из нас. Если человек заболел, первым делом ему следует остаться дома, чтобы дать отдых своему организму и не заразить других.
Даже в случае незначительных симптомов заболевания необходимо воздержаться от контакта с людьми, принадлежащими группе риска. При этом важно, чтобы дети с признаками заболевания не оставались на попечении бабушек и дедушек: симптомы COVID-19 схожи с симптомами других респираторных инфекционных заболеваний, а экспресс-тест может и не показать положительный результат в первые дни болезни, даже если ребенок уже заразен.
Общие рекомендации по профилактике инфекций верхних дыхательных путей
Часто мойте руки. Мойте руки теплой водой с мылом и в общественных местах используйте дезинфицирующее средство для рук.
Маска – это не ограничение, а возможность! В людных помещениях и общественном транспорте в сезон вирусных заболеваний, особенно группам риска, рекомендуется носить защитную маску. Маска должна закрывать как нос и рот, так и подбородок.
Избегайте ненужных контактов. В общественных помещениях стоит соблюдать разумную дистанцию с другими людьми.
Соблюдайте гигиену дыхательных путей. Если вы чихаете или кашляете, используйте одноразовую салфетку или рукав, но не голую руку.
Предпочитайте хорошо проветриваемые помещения. Самый простой способ обеспечить чистый воздух – открыть окна и проветрить помещения.
Вакцинация людей из групп риска. Вакцинация против COVID-19 бесплатна для всех людей из группы риска и является самым простым способом предотвращения серьезных форм заболевания.