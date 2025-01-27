В детсадах Кехра вспышка вирусных заболеваний, заразились более половины детей

Директор детских садов Кехра Пирет Тислар в пятницу сообщила Департаменту здоровья, что дети и сотрудники заболевают целыми группами. „Вероятно, это грипп“, — отметила Тислар. „Высокая температура, кашель, насморк и рвота“.

По словам Тислар, на утро пятницы в двух корпусах детского сада, в 15 группах, оставались 107 детей. Обычно в саду их 253.

Тислар рассказала Delfi, что обратилась в Департамент здоровья с вопросом, стоит ли временно закрыть детский сад. Однако такого предложения от Департамента здоровья не поступило. По словам Тислар, детскому саду предоставили только инструкции по дезинфекции помещений.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Имре Каас заявил, что образовательные учреждения не обязаны сообщать о подобных вспышках заболеваний. Он отметил, что, помимо гриппа, сейчас распространяются норовирус и коронавирус. „Если есть хоть малейшая возможность, больных детей стоит оставить дома!“ — подчеркнул Каас.

Рекомендации на сезон вирусных заболеваний

Касса здоровья и Департамент здоровья напоминают, что здравоохранение начинается с каждого из нас. Если человек заболел, первым делом ему следует остаться дома, чтобы дать отдых своему организму и не заразить других.

Даже в случае незначительных симптомов заболевания необходимо воздержаться от контакта с людьми, принадлежащими группе риска. При этом важно, чтобы дети с признаками заболевания не оставались на попечении бабушек и дедушек: симптомы COVID-19 схожи с симптомами других респираторных инфекционных заболеваний, а экспресс-тест может и не показать положительный результат в первые дни болезни, даже если ребенок уже заразен.

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