С февраля в Таллинне изменится расписание нескольких автобусных маршрутов

На автобусном маршруте № 20 по утрам в выходные добавится более раннее отправление в направлении терминала D пассажирского порта. Расписание автобусных маршрутов № 20, 20A, 35, 36, 40 и 45 будет скорректировано для лучшего соблюдения графика движения.