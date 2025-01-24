Таллиннский департамент рекомендует закрыть дорогу в Какумяэ во избежание обвала

Однако окончательного решения о закрытии дороги пока не принято.

„Закрытие дороги — достаточно радикальный шаг, поэтому в настоящее время мы проводим дополнительный анализ рисков, результаты которого будут готовы в ближайшее время“. Затем мы примем решение о том, следует ли перекрывать улицу, когда и в какой степени. „Все это в сотрудничестве с Таллиннским транспортным департаментом“, — сказал Тоомас Хайдак, заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

В августе прошлого года Delfi писал о том, что подверженная эрозии вершина Какумяэ начала опасно приближаться к дороге, по которой также ходит городской автобус. „Сегодня это, возможно, еще не опасно, но Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства знает лучше“. „Оглядываясь назад, становится ясно, что если так будет продолжаться, то это лишь вопрос времени, когда эта дорога исчезнет в море“, — сказал тогда Райн Веэтыусме, заммэра Хааберсти и уроженец Какумяэ.

По словам Тоомаса Хайдака, согласно исследованию, обычная эрозия берега не будет представлять опасности для дорожного полотна в течение первых 5–10 лет. „Общая рекомендация исследования состояла в том, чтобы закрыть дорогу раньше, поскольку сложно предсказать влияние исключительных погодных условий на эрозию“, — сказал Хайдак.

Продолжает тонуть в море

Вершина Какумяэ разрушается уже несколько десятилетий.

„Когда я был ребенком, на берегу была острая скала, и мимо нее можно было проехать с другой стороны“. Места было еще очень много. Но даже тогда это место постоянно уменбшалось. „Все это время море разъедало этот полуостров, делая его меньше“, — сказал Райн Веэтыусме.

Однако обрушение на углу дороги в конце июня прошлого года побудило чиновников по-настоящему заняться этой проблемой. „Этот берег, вероятно, в той или иной степени подвергался воздействию на протяжении столетий, но сейчас мы находимся в ситуации, когда с ним нужно разобраться немедленно“, — сказал он.

Однако, по мнению Ветыусме, эту проблему следовало решить уже давно. „Где-то 20 лет назад городское собарние проводило заседание на открытом воздухе, и тогдашний мэр тоже пошел посмотреть“. Уже тогда было ясно, что в какой-то момент эта проблема перейдет на дорогу. Берег сейчас опустился примерно на 20 метров. „В то время у города не было ни сил, ни воли заняться этим вопросом, так что, возможно, сейчас мы сможем двигаться дальше“, — сказал Веэтыусме.

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