14.09.2024, 10:17
„Неужели дети из Какумяэ лучше других?“ Предварительные планы новой маршрутной сети Таллинна вызывают у горожан недовольство(22)
ФОТО: TAAVI SEPP | DELFI MEEDIA
Этой осенью продолжится реорганизация автобусной маршрутной сети Таллинна, чтобы улучшить сообщение между домами и местами работы и учебы, а также сократить время в пути. Однако предварительные планы столичных властей вызывают у горожан ощущение, что ситуация только ухудшится.
„Чья это была глупая идея убрать 61-й маршрут из Астангу? Это человек смотрел статистику, несколько много маршрут используют именно в начале учебного года???“ - написал один обеспокоенный житель Таллинна в социальных сетях.
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