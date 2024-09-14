Новости Эстонии
14.09.2024, 10:17

„Неужели дети из Какумяэ лучше других?“ Предварительные планы новой маршрутной сети Таллинна вызывают у горожан недовольство

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: TAAVI SEPP | DELFI MEEDIA

Этой осенью продолжится реорганизация автобусной маршрутной сети Таллинна, чтобы улучшить сообщение между домами и местами работы и учебы, а также сократить время в пути. Однако предварительные планы столичных властей вызывают у горожан ощущение, что ситуация только ухудшится.

„Чья это была глупая идея убрать 61-й маршрут из Астангу? Это человек смотрел статистику, несколько много маршрут используют именно в начале учебного года???“ - написал один обеспокоенный житель Таллинна в социальных сетях.

„Тот, кто составлял новый план, когда-нибудь был на улице Астангу утром, например в 7.30? На второй остановке автобус уже полон“, - написал другой горожанин в социальных сетях. „Надо добавлять автобусов, а не отменять 61-й маршрут“, - добавил он.

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