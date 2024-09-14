„Неужели дети из Какумяэ лучше других?“ Предварительные планы новой маршрутной сети Таллинна вызывают у горожан недовольство

Этой осенью продолжится реорганизация автобусной маршрутной сети Таллинна, чтобы улучшить сообщение между домами и местами работы и учебы, а также сократить время в пути. Однако предварительные планы столичных властей вызывают у горожан ощущение, что ситуация только ухудшится.