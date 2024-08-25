25.08.2024, 23:03
ФОТО И ВИДЕО | Полицейская погоня в Какумяэ: мотоциклист поставил в опасность как свою жизнь, так и жизнь пассажирки(4)
ФОТО:
В воскресенье вечером в столичном районе Хааберсти водитель мотоцикла сначала проехал перекресток на красный свет, а затем, пытаясь уйти от полиции, выехал на полосу встречного движения. При этом вместе с ним ехала пассажирка.
Оперативный дежурный Ляэне-Харьюского отделения полиции Михкель Хольцманн сообщил Delfi, что в 19.20 патруль полиции заметил, как в Хааберсти на Раннамыйза теэ мотоцикл BMW S 1000 RR приблизился к перекрестку в лихом стиле, двигаясь лишь на одном заднем колесе.
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