ЧП и криминал
25.08.2024, 23:03

ФОТО И ВИДЕО | Полицейская погоня в Какумяэ: мотоциклист поставил в опасность как свою жизнь, так и жизнь пассажирки

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ФОТО: Taavi Sepp

В воскресенье вечером в столичном районе Хааберсти водитель мотоцикла сначала проехал перекресток на красный свет, а затем, пытаясь уйти от полиции, выехал на полосу встречного движения. При этом вместе с ним ехала пассажирка.

Оперативный дежурный Ляэне-Харьюского отделения полиции Михкель Хольцманн сообщил Delfi, что в 19.20 патруль полиции заметил, как в Хааберсти на Раннамыйза теэ мотоцикл BMW S 1000 RR приблизился к перекрестку в лихом стиле, двигаясь лишь на одном заднем колесе.

Затем водитель мотоцикла проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

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