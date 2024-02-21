Как будет выглядеть Таллинн через 20 лет осенью?

Были разработаны и реализованы несколько крупных инклюзивных проектов: Народное собрание Зеленой столицы, кампания по спасению Балтийского моря Save Our Sea, программа толок по сохранению биоразнообразия, программа поддержки Loome koos и т. д. „Люди принимали участие в наших кампаниях, например опробовали „Зеленый компас“ – пообещали себе сделать свое поведение более экологичным“. Какой была обратная связь? „По разным отзывам можно сказать, что люди, принявшие участие в проектах, действительно почувствовали удовлетворение и гордость от сотрудничества с городом. Скажем, уже упоминавшееся Народное собрание, для участия в нем было разослано приглашение 30 000 человек из разных частей города и с разным социально-экономическим положением. Из них в итоге было сформировано Народное собрание в составе 50 человек, которые в конце года представили городу 39 предложений как сделать Таллинн еще более зеленым. Отзывы горожан, участвовавших в процессе, были очень положительными, и мы получили как новые предложения, так и подтверждение того, что некоторые из решений, что уже были в работе, – это именно то, чего ждут от нас горожане“.