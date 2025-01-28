Финское издание: автобусная фирма через эстонский погранпункт возит в Россию запрещенный товар(9)
Финское издание Uutissuomalainen пишет, что автобусная фирма доставляет через погранпункт Лухамаа в Россию товары, которые находятся под санкциями.
Товар загружается в автобусы в Таллинне и Риге. Часть товаров имеет финское происхождение, например, там были товары финских компаний.
По словам водителя автобуса, основную часть товаров составляют запасные части для автобусов и грузовиков, есть также компьютеры и смартфоны.
Как рассказал водитель, автобус едет через находящуюся пограничную станцию Лухамаа в Петербург, где груз выгружают. По данным водителя, контроль на пограничной станции минимальный, а российские таможенники берут взятки.
Автобусная фирма получает от контрабанды значительные суммы, а часть водителей также и премию.
Источник рассказал изданию, что у водителей автобусов нет права голоса — хотят они везти товар или нет. В интересах безопасности источника Uutissuomalainen не раскрывает названии автобусной фирмы и имя водителя.
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