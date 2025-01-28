ЧП и криминал
28.01.2025, 09:55

В Ласнамяэ автомобиль врезался в автобусную остановку

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Eero Vabamägi | Delfi Meedia

Пыхьяский спасательный центр сообщил об инциденте, который произошел в понедельник поздно вечером в Ласнамяэ.

27 января в 23:03 в Центр тревоги сообщили, что на улице Паэкааре автомобиль врезался в автобусную остановку. К счастью, людей там в этот момент не было и никто не пострадал.

Спасатели Ласнамяэ сняли клеммы с аккумулятора машины, накрыли вытекшие жидкости абсорбентом и убрали куски разбитой вдребезги автобусной остановки с дороги.

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