28.01.2025, 09:55
В Ласнамяэ автомобиль врезался в автобусную остановку
ФОТО: | Delfi Meedia
Пыхьяский спасательный центр сообщил об инциденте, который произошел в понедельник поздно вечером в Ласнамяэ.
27 января в 23:03 в Центр тревоги сообщили, что на улице Паэкааре автомобиль врезался в автобусную остановку. К счастью, людей там в этот момент не было и никто не пострадал.
Спасатели Ласнамяэ сняли клеммы с аккумулятора машины, накрыли вытекшие жидкости абсорбентом и убрали куски разбитой вдребезги автобусной остановки с дороги.