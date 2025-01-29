ЧП и криминал
29.01.2025, 14:55

Вошли и стали угрожать расправой: в Нарве двое ограбили мужчину прямо в его квартире

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Сумма ущерба устанавливается.
Сумма ущерба устанавливается.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

На прошлой неделе в Нарве двое человек пришли к незнакомому мужчине в квартиру и потребовали деньги.

В прошлый четверг, 23 января, к жителю многоквартирного дома на улице Солдина в Нарве пришли мужчины и сказали, что производят проверку газового оборудования. Мужчины вошли в квартиру, зажгли газ и стали угрожать хозяину квартиры расправой. Мужчины потребовали от потерпевшего выплатить долг, о котором тот не имел ни малейшего представления. Напуганный хозяин квартиры сначала дал мужчинам 180 евро наличными, а затем перевел еще 70 евро на счет одного из мужчин.

Кроме того, один из злоумышленников забрал из квартиры электросамокат.

Сумма ущерба устанавливается.

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