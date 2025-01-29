Вошли и стали угрожать расправой: в Нарве двое ограбили мужчину прямо в его квартире

В прошлый четверг, 23 января, к жителю многоквартирного дома на улице Солдина в Нарве пришли мужчины и сказали, что производят проверку газового оборудования. Мужчины вошли в квартиру, зажгли газ и стали угрожать хозяину квартиры расправой. Мужчины потребовали от потерпевшего выплатить долг, о котором тот не имел ни малейшего представления. Напуганный хозяин квартиры сначала дал мужчинам 180 евро наличными, а затем перевел еще 70 евро на счет одного из мужчин.