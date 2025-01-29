29.01.2025, 14:55
Вошли и стали угрожать расправой: в Нарве двое ограбили мужчину прямо в его квартире(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
На прошлой неделе в Нарве двое человек пришли к незнакомому мужчине в квартиру и потребовали деньги.
В прошлый четверг, 23 января, к жителю многоквартирного дома на улице Солдина в Нарве пришли мужчины и сказали, что производят проверку газового оборудования. Мужчины вошли в квартиру, зажгли газ и стали угрожать хозяину квартиры расправой. Мужчины потребовали от потерпевшего выплатить долг, о котором тот не имел ни малейшего представления. Напуганный хозяин квартиры сначала дал мужчинам 180 евро наличными, а затем перевел еще 70 евро на счет одного из мужчин.
Кроме того, один из злоумышленников забрал из квартиры электросамокат.
Сумма ущерба устанавливается.