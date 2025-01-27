27.01.2025, 07:17
Суд постановил взыскать с бывшего высокопоставленного полицейского преступный доход - 238 000 евро(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Каупо Мартихин был крупнейшим акционером компании, изготавливавшей дорожные знаки. По мнению суда, он обогатился преступным путем за счет мелких акционеров, пишет Eesti Ekspress.
Тартуский окружной суд признал Каупо Мартихина (51), ранее руководившего бюро внутреннего контроля Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны, виновным в злоупотреблении доверием миноритарных акционеров и ряде других преступлений.
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