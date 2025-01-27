ЧП и криминал
27.01.2025, 07:17

Суд постановил взыскать с бывшего высокопоставленного полицейского преступный доход - 238 000 евро

 (1)
Каупо Мартихин служил в 1991–2020 годах в полиции на различных должностях.
Каупо Мартихин служил в 1991–2020 годах в полиции на различных должностях.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Каупо Мартихин был крупнейшим акционером компании, изготавливавшей дорожные знаки. По мнению суда, он обогатился преступным путем за счет мелких акционеров, пишет Eesti Ekspress.

Тартуский окружной суд признал Каупо Мартихина (51), ранее руководившего бюро внутреннего контроля Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны, виновным в злоупотреблении доверием миноритарных акционеров и ряде других преступлений.

Окружной суд определил наказанием Мартихину три с половиной года лишения свободы условно. В прошлом году Тартуский уездный суд назначил по совокупности Каупо Мартихину наказание в виде тюремного заключения сроком на 4 года, из которых тот должен был реально отбыть 4 месяца.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии