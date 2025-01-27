Суд постановил взыскать с бывшего высокопоставленного полицейского преступный доход - 238 000 евро

Тартуский окружной суд признал Каупо Мартихина (51), ранее руководившего бюро внутреннего контроля Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны, виновным в злоупотреблении доверием миноритарных акционеров и ряде других преступлений.

Окружной суд определил наказанием Мартихину три с половиной года лишения свободы условно. В прошлом году Тартуский уездный суд назначил по совокупности Каупо Мартихину наказание в виде тюремного заключения сроком на 4 года, из которых тот должен был реально отбыть 4 месяца.