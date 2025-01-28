Суд вынес приговор мужчине, который знакомил детей с БДСМ

Сандер Х. (35) признал себя виновным в Вируском уездном суде в приобщении детей к садомазохистскому сексу.

Мужчина совершил свои преступления в период с 2022 по 2024 год. Несколько раз он заманивал подростков к себе домой, чтобы выпить рома, текилы и шампанского, а также показывал им порнографические журналы и порнофильмы по телевизору. Самому младшему из детей было 12 лет.

Фильмы, которые выбирал Сандер, показывали гетеросексуальный, гомосексуальный и лесбийский секс, который он комментировал. Мужчина удовлетворял себя перед телевизором, а также обучал этому несовершеннолетних, приходивших в гости.

Он также знакомил детей с БДСМ. В одном из показанных фильмов мужчина и женщина занимаются поркой.

Сандер также принес детям самодельные игрушки: разноцветные резиновые дилдо, маску собаки, которую можно надеть на голову, и цепь с поводком. Он положил дилдо в рот, пожевал его и дал попробовать ребенку.

Сандер показал на своем телефоне фотографию секс-куклы, которую он якобы заказал для себя. Он пригласил детей к себе домой поиграть с куклой.

Сандер также рассказал детям, что изнасиловал девочку.

Полиция арестовала Сандера в июне прошлого года. На его мобильном телефоне была обнаружена детская порнография в виде фотографий и видео.

Запрещено общаться с детьми

Прокуратура предъявила Сандеру обвинения в детской порнографии, сексуальном домогательстве к несовершеннолетним и склонение несовершеннолетних к употреблению алкоголя.

В декабре прошлого года Сандер признал себя виновным в рамках сделки о признании вины. Вируский уездный суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы условно.

Мужчина должен выплатить государству 1744 евро в качестве процессуальных издержек и принять участие в социальной программе, назначенной сотрудником службы пробации.

В течение трехлетнего испытательного срока Сандеру запрещено общаться с детьми младше 16 лет как в сети, так и в реальной жизни, за исключением ближайших родственников.

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