27.01.2025, 20:25
ПОДЖОГ С ДВУМЯ ПОГИБШИМИ В ЛАСНАМЯЭ | „Подъем, пора бежать!“ Свидетель вспомнил в суде, как едва не сгорел заживо
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник в Харьюском уездном суде продолжился процесс по уголовному делу Яниса Ивулиса, которого обвиняют в поджоге автодома, который привел к смерти двух человек. В суде показания дал знакомый подсудимого — Александр, которого Янис разбудил непосредственно перед тем, как пламя до него добралось.
Упомянутая дача на колесах стояла в Ласнамяэ, в зарослях в районе улицы Вессе. Огонь там вспыхнул 17 мая прошлого года в начале 12-го часа. Если поначалу можно было предположить, что речь идет о несчастном случае, например, неосторожном курении, то вскоре выяснилось, что здесь имеется чей-то злой умысел.
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