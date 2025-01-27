ПОДЖОГ С ДВУМЯ ПОГИБШИМИ В ЛАСНАМЯЭ | „Подъем, пора бежать!“ Свидетель вспомнил в суде, как едва не сгорел заживо

В понедельник в Харьюском уездном суде продолжился процесс по уголовному делу Яниса Ивулиса, которого обвиняют в поджоге автодома, который привел к смерти двух человек. В суде показания дал знакомый подсудимого — Александр, которого Янис разбудил непосредственно перед тем, как пламя до него добралось.