Полиция Бельгии попросила Европарламент лишить Яака Мадисона депутатской неприкосновенности

„Я получила запрос от компетентных бельгийских органов о лишении Яака Мадисона депутатской неприкосновенности“, — заявила председатель Европарламента Роберта Метсола в начале пленарного заседания Европейского парламента 20 января. Мадисон сообщил Delfi, что комментировать этот вопрос будет только его адвокат, но вскоре после этого сделал публикацию в социальных сетях.

„В парламент пришло „конфиденциальное“ письмо о том, что Бельгия хочет снять с меня депутатскую неприкосновенность. Это необходимо для того, чтобы они могли расследовать ложные обвинения, выдвинутые против меня перед евровыборами весной 2024 года, на основе которых был раздут медийный скандал с целью навредить моей репутации“, — написал Мадисон.

“Как и десять месяцев назад, заверяю сейчас: выдвинутые против меня обвинения являются клеветой, которая была направлена на то, чтобы подорвать мои шансы на избрание в Европейский парламент. Этот подлый план им не удался. Еще весной мы вместе с адвокатом подали иск о возмещении ущерба за ложные обвинения, и это судебное дело должно завершиться в ближайшие месяцы“, — сказал политик.

“Но почему бельгийская сторона сначала не связалась и хочет начать расследование только сейчас, спустя десять месяцев после ложной жалобы? Мне сказали, что такой темп разбирательства не является для Бельгии чем-то необычным. Будем надеяться, что это действительно так и что речь не идет об интересе кого-то из политических конкурентов поддержать эту неприятную тему уже перед предстоящими местными выборами. У меня нет иллюзий относительно того, что желтая пресса не сделает максимум и не выжмет все до последней капли из прошлогоднего скандала“, — написал евродепутат.

В мае прошлого года издание Eesti Ekspress написало, что молодая женщина обвинила Мадисона в домогательствах. События произошли в Брюсселе, и женщина обратилась с заявлением в местную полицию. Пока неизвестно, связана ли процедура отказа от неприкосновенности с этим делом.

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