Новости Ида-Вирумаа
28.01.2025, 10:11

Полиция запретила запуск дронов в приграничной зоне в Ида-Вирумаа

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Дрон
Дрон
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Ограничение является бессрочным и будет действовать до тех пор, пока ситуация с помехами в GPS не улучшится.

Как рассказал глава бюро пограничной охраны Идаской префектуры Эрик Пургель, за последний год случаи создания помех сигналам GPS в приграничной зоне участились, что является проблемой как для учреждений, работающих с беспилотными летательными аппаратами в приграничной зоне, так и для всех операторов-любителей.

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