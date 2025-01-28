28.01.2025, 10:11
Полиция запретила запуск дронов в приграничной зоне в Ида-Вирумаа(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Ограничение является бессрочным и будет действовать до тех пор, пока ситуация с помехами в GPS не улучшится.
Как рассказал глава бюро пограничной охраны Идаской префектуры Эрик Пургель, за последний год случаи создания помех сигналам GPS в приграничной зоне участились, что является проблемой как для учреждений, работающих с беспилотными летательными аппаратами в приграничной зоне, так и для всех операторов-любителей.
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