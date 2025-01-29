Эстония предлагает ввести налог за проход судов по Балтийскому морю

По словам Певкура, в целях защиты кабелей, помимо патрулирования Балтийского моря кораблями и самолетами НАТО, страны рассматривают и другие меры, включая установку датчиков для обнаружения якорей, волочащихся по морскому дну, и возведение защитных сооружений вокруг кабелей.

Но на все это нужны средства. И независимо от того, кто в итоге будет платить - страны или обслуживающие кабели операторы, - в конечном итоге расходы могут лечь на плечи потребителей за счет повышения налогов или стоимости коммунальных услуг

Другой вариант, по словам Певкура, - это введение налога для судов, проходящих по Балтийскому морю.

„Допустим, когда вы едете в аэропорт, то платите сбор за посадку, сбор аэропорта, и все это заложено в стоимость билета, - сказал Певкур. - Так что в какой-то момент мы можем увидеть, что судоходные компании, проходящие через Датские проливы, будут за это платить, потому что это, по сути, будет страховым взносом на случай повреждения кабелей“.

Певкур добавил, что в настоящее время обсуждаются различные варианты, и страны должны найти общее решение.

По словам министра обороны, ряд инцидентов в Балтийском море указывает на скоординированные действия команд судов, принадлежащих российскому „теневому флоту“.

„Когда мы видим, что все эти корабли являются частью „теневого флота“ России, хотя и ходят под разными флагами... тогда, конечно, нам приходится делать выводы“, - сказал он.

Москва со своей стороны обвиняет западные страны в „бездоказательных“ утверждениях о своей причастности к инцидентам.

По данным Комитета по устойчивости подводных кабелей, в мире ежегодно повреждается около 150 подводных кабелей. Телекоммуникационные кабели, линии электропередач и газопроводы в мелководном Балтийском море считаются особенно уязвимыми из-за интенсивного движения в акватории: по некоторым оценкам, ежедневно ее пересекают до 4000 судов.

„Балтийский часовой“

17 января в Таллинне бросили якорь два корабля НАТО, принимающие участие в патрулировании Балтийского моря в рамках операции „Балтийский часовой“. Это корабли королевского флота Нидерландов Tromp (возглавляет эскадру) и Luymes. У фрегата и команды Tromp большой опыт в патрулировании морских пространств, а также есть и боевой опыт, полученный в боях с сомалийскими пиратами. Здесь же они будут заниматься охраной эстонских подводных коммуникаций.

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