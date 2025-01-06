Два поврежденных на Рождество подводных кабеля между Эстонией и Финляндией отремонтированы

По словам представителей компании, погодные условия повлияли на сроки завершения работ.

Повреждения не сказались на телекоммуникационных услугах, предоставляемых в обеих странах.

Полиция подозревает, что кабель электропередачи Estlink 2 и ещё четыре телекоммуникационных кабеля были повреждены судном Eagle S.

Центральная криминальная полиция KRP подозревает восемь членов экипажа судна в нанесении особо тяжкого ущерба имуществу и нарушении работы телекоммуникаций при отягчающих обстоятельствах.

Сроки восстановления работы электрокабеля Estlink 2 назвать сложно. В данный момент идут поиски судна, которое будет заниматься ремонтными работами.

Танкер Eagle S, задержанный у берегов Порвоо, считается частью теневого флота России, не попадающего под западные страховые покрытия. Теневой флот помогает России обходить санкции, транспортируя нефть. О состоянии этих судов и квалификации экипажа мало что известно.

Ранее мы писали о том, что электрическое соединение EstLink 2 между Эстонией и Финляндией было отключено от сети 25 декабря в 12:26.Компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC проинформировали в среду вечером о перебоях в работе морских телекоммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией.

Финская береговая охрана арестовала судно Eagle S, зарегистрированное на Островах Кука, по подозрению в повреждении силового кабеля и четырех интернет-кабелей в Балтийском море. На борт судная поднялась абордажная команда, судно было досмотрено и направлено в финские воды в ожидании результатов расследования. Находящийся на борту груз сырой российской нефти также был изъят финской таможенной службой.

Расследование последнего инцидента, связанного с танкером Eagle S, продолжается, и, как сообщают финские СМИ, все компании, понесшие ущерб, планируют потребовать компенсацию, если расследование докажет, что в повреждении кабелей виновно это судно. В отличие от случая в ноябре, на этот раз финская таможня уже арестовала груз судна, что значительно увеличивает возможности компаний по возмещению убытков, пишет Ilta-Sanomat.

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