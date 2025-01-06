Экономика
06.01.2025, 21:26

Два поврежденных на Рождество подводных кабеля между Эстонией и Финляндией отремонтированы

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Русская служба YLE
Логотип компании Elisa
Логотип компании Elisa
ФОТО: Georg Savisaar | Delfi Meedia

Два подводных кабеля компании Elisa, проходящих между Финляндией и Эстонией и поврежденных 25 декабря, были отремонтированы, сообщает Русская служба YLE со ссылкой на Elisa.

По словам представителей компании, погодные условия повлияли на сроки завершения работ.

Повреждения не сказались на телекоммуникационных услугах, предоставляемых в обеих странах.

Полиция подозревает, что кабель электропередачи Estlink 2 и ещё четыре телекоммуникационных кабеля были повреждены судном Eagle S.

Центральная криминальная полиция KRP подозревает восемь членов экипажа судна в нанесении особо тяжкого ущерба имуществу и нарушении работы телекоммуникаций при отягчающих обстоятельствах.

Сроки восстановления работы электрокабеля Estlink 2 назвать сложно. В данный момент идут поиски судна, которое будет заниматься ремонтными работами.

Танкер Eagle S, задержанный у берегов Порвоо, считается частью теневого флота России, не попадающего под западные страховые покрытия. Теневой флот помогает России обходить санкции, транспортируя нефть. О состоянии этих судов и квалификации экипажа мало что известно.

Ранее мы писали о том, что электрическое соединение EstLink 2 между Эстонией и Финляндией было отключено от сети 25 декабря в 12:26.Компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC проинформировали в среду вечером о перебоях в работе морских телекоммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией.

Финская береговая охрана арестовала судно Eagle S, зарегистрированное на Островах Кука, по подозрению в повреждении силового кабеля и четырех интернет-кабелей в Балтийском море. На борт судная поднялась абордажная команда, судно было досмотрено и направлено в финские воды в ожидании результатов расследования. Находящийся на борту груз сырой российской нефти также был изъят финской таможенной службой.

Расследование последнего инцидента, связанного с танкером Eagle S, продолжается, и, как сообщают финские СМИ, все компании, понесшие ущерб, планируют потребовать компенсацию, если расследование докажет, что в повреждении кабелей виновно это судно. В отличие от случая в ноябре, на этот раз финская таможня уже арестовала груз судна, что значительно увеличивает возможности компаний по возмещению убытков, пишет Ilta-Sanomat.

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