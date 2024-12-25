Iltalehti: В момент аварии на EstLink 2 рядом находилось китайское судно

Финская энергетическая компания Fingrid сообщила, что электрическое соединение EstLink 2 между Эстонией и Финляндией было отключено от сети в 12:26. В момент отключения в непосредственной близости от кабеля находилось китайское грузовое судно Xin Xin Tian 2.

Судно вышло из Санкт-Петербурга 24 декабря и, по данным портала MarineTraffic, направляется в египетский порт Порт-Саид.

В настоящее время компании Elering и Fingrid выясняют, где именно произошло повреждение соединения. Пока неясно, произошло ли отключение на суше или каким-то образом был поврежден подводный кабель. Также нет информации о том, связано ли судно Xin Xin Tian 2 с неисправностью кабеля.

Руководитель отдела мониторинга Fingrid Арто Пахкин в интервью Iltalehti заявил, что ни одна версия не исключается. „Каждый камень будет перевернут, чтобы выяснить причину [отключения]. Саботаж также рассматривается как один из возможных вариантов“, — отметил он.

Сегодня в 12:26 произошла авария на линии постоянного тока EstLink 2 между Эстонией и Финляндией. Для устранения неисправности задействованы оперативные команды с обеих сторон.

Причина аварии пока неизвестна. Системные операторы Эстонии и Финляндии, компании Elering и Fingrid, ведут работу по скорейшему выявлению причины сбоя. На данный момент отключены мощности общей величиной 658 МВт в обоих направлениях, доступными остаются 358 МВт.

В последние месяцы в Балтийском море зафиксированы случаи повреждения кабелей, которые, по некоторым данным, могут быть связаны с грузовыми судами под флагом Китая.

В ноябре китайское судно Yi Peng 3 подозревали в повреждении двух критически важных кабелей передачи данных в Балтийском море. А в октябре прошлого года грузовое судно Newnew Polar Bear, зарегистрированное под флагом Гонконга, связывали с повреждением газопровода Balticconnector.

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