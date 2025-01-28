Комиссия по экономике обсудит на открытом заседании расследование по Rail Baltic

По словам председателя комиссии Яака Ааба, все трудности, связанные со строительством Rail Baltic, необходимо обсудить публично. „Такой большой и долгосрочный проект, как Rail Baltic, неизбежно должен адаптироваться к переменам и кризисам, которые никто не может предсказать. Необходимо обсудить все возникшие вопросы, найти и исправить совершенные ошибки и обеспечить адекватные и своевременные модели финансирования, чтобы железная дорога, соединяющая нас с Западной Европой, была построена. Комиссия по экономике знакомится с текущим состоянием проекта несколько раз в год. Именно в последнее время участие Эстонии и финансирование проекта стали значительно конкретнее“, – сказал председатель. По словам Ааба, комиссия по экономике рассмотрит предложения авторов обращения, в том числе – предложение о создании следственной комиссии.