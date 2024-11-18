Коваленко-Кылварт: необходимы анализы рисков, связанных с сокращением финансирования Rail Baltic

„Rail Baltic - крупнейший инфраструктурный объект века для стран Балтии, однако с его реализацией возникли серьезные проблемы, которое имеют государственное значение для Эстонии, Латвии и Литвы“, - сказала Анастасия Коваленко-Кылварт. - Несмотря на то, что речь идет о столь масштабном проекте, отсутствует координация на должном уровне между тремя государствами. Мы строим железнодорожную магистраль, которая должна объединить Балтийские страны, однако каждая страна работает по своему усмотрению и не согласовывает свои действия в достаточной степени с другими странами. В результате каждый этап проекта реализуется в своем темпе, и нет единого понимания сроков его завершения, не говоря уже о том, что это может оказать влияние на качество и безопасность проекта, поскольку у каждой страны свои приоритеты.“

По словам Анастасии Коваленко-Кылварт, у трех государств отсутствует понимание, какова будет суммарная стоимость проекта. „Строительство Rail Baltica подорожло в разы, однако нет уверенности, что удастся найти необходимое финансирование. Некоторые решения должны были быть приняты уже давно. Понятно, что проблемы с финансированием повлияют на реализацию проекта“, - отметила депутат.

“Скорее всего поезда по магистрали Rail Baltica не будут запущены к 2031 году. Госконтроль указал, что с момента анализа покупки поездов до их готовности к эксплуатации может пройти до 10 лет. Министр экономики же заявил, что этим вопросом начнут заниматься только в следующем году. Совершенно очевидно, что мы не укладываемся в сроки“, - добавила она.