Коваленко-Кылварт: необходимы анализы рисков, связанных с сокращением финансирования Rail Baltic
На открытом заседании специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией в понедельник ее председатель Анастасия Коваленко-Кылварт предложила создать единую межпарламентскую комиссию стран Балтии по надзору за проектом Rail Baltic.
„Rail Baltic - крупнейший инфраструктурный объект века для стран Балтии, однако с его реализацией возникли серьезные проблемы, которое имеют государственное значение для Эстонии, Латвии и Литвы“, - сказала Анастасия Коваленко-Кылварт. - Несмотря на то, что речь идет о столь масштабном проекте, отсутствует координация на должном уровне между тремя государствами. Мы строим железнодорожную магистраль, которая должна объединить Балтийские страны, однако каждая страна работает по своему усмотрению и не согласовывает свои действия в достаточной степени с другими странами. В результате каждый этап проекта реализуется в своем темпе, и нет единого понимания сроков его завершения, не говоря уже о том, что это может оказать влияние на качество и безопасность проекта, поскольку у каждой страны свои приоритеты.“
По словам Анастасии Коваленко-Кылварт, у трех государств отсутствует понимание, какова будет суммарная стоимость проекта. „Строительство Rail Baltica подорожло в разы, однако нет уверенности, что удастся найти необходимое финансирование. Некоторые решения должны были быть приняты уже давно. Понятно, что проблемы с финансированием повлияют на реализацию проекта“, - отметила депутат.
“Скорее всего поезда по магистрали Rail Baltica не будут запущены к 2031 году. Госконтроль указал, что с момента анализа покупки поездов до их готовности к эксплуатации может пройти до 10 лет. Министр экономики же заявил, что этим вопросом начнут заниматься только в следующем году. Совершенно очевидно, что мы не укладываемся в сроки“, - добавила она.
Анастасия Коваленко-Кылварт подчеркнула, что в спешке было сделано много непродуманных сокращений бюджета проекта. „Виадуков будет построено на десять меньше. Это повлияет на качество жизни людей, проживающих рядом с железной дорогой, а также на мобильность всего региона. Также есть опасения, что сокращения могут сказаться на безопасности проекта“, - сказала Анастасия Коваленко-Кылварт. - Мы однозначно хотим увидеть дополнительные анализы рисков, связанных с изменениями из-за сокращения финансирования Rail Baltic.“