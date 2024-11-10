Rail Baltic к 2031 году перевозить пассажиров скорее всего не будет

В июне специальная комиссия Рийгикогу по государственному бюджету запросила у Министерства климата дополнительную информацию о проекте. В четверг, 7 ноября, Министерство климата направило комиссии ответы на запрос. Согласно представленному графику, строительство железной дороги может завершиться к 2030 году, однако работы по системам управления и электроснабжения будут продолжаться и после этого срока.

Кроме того, Министерство климата сообщило комиссии Рийгикогу, что рассматривается возможность значительного сокращения первоначально запланированного объема Rail Baltic - на большинстве участков будет однупутная система движения, регулирование движения составит 80% от запланированного, а уровень электрификации – 70%. В проекте не предусмотрено строительство десятого виадука, будет сокращено количество местных остановок, пассажирские терминалы в Юлемисте и Пярну могут быть уменьшены, а грузовой терминал в Пярну не будет построен за счет средств Rail Baltic.

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