Сегодня специальные комиссии публично обсудят финансирование Rail Baltic

Председатель специальной комиссии по контролю за госбюджетом Урмас Рейнсалу отметил, что летом государственные аудиторы трех стран Балтии в совместном отчете констатировали: ход реализации проекта Rail Baltic находится под угрозой, поскольку его сметная стоимость за семь лет увеличилось в несколько раз.

„Для этого проекта необходимо получить минимальное понимание источников планирования затрат в условиях неразберихи с финансированием и реальное понимание того, как Латвия намерена реализовать свою часть в проекте“, - отметил он.

Председатель специальной антикоррупционной комиссии Анастасия Коваленко-Кылварт отметила, что необходимо обеспечить ответственное использование государственных средств во всех трех странах Балтии, и для этого парламентам также необходимо сотрудничать друг с другом.

„Латвийский парламент созвал комиссию для расследования финансирования Rail Baltic и подготовил весьма критический отчет. Мы должны обмениваться информацией с латвийскими коллегами и при необходимости принимать совместные решения, чтобы предотвратить возможный ущерб“, - сказала она.

На заседание приглашены Андрис Кульбергс, председатель следственной комиссии Rail Baltic Сейма Латвии, канцлер Министерства климата Кейт Касеметс, председатель правления Rail Baltic Estonia OÜ Анвар Салометс, государственный аудитор Янар Хольм и глава коммуникации Госконтроля Прийт Симсон.

Заседание начнется в 13:15 , его также можно посмотреть онлайн. Видеозапись позже будет доступна на YouTube-канале Рийгикогу.

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