Начат уголовный процесс о нарушениях при внедрении проекта Rail Baltica

Уголовный процесс начат в Отделе координации защиты прав лиц и государства Департамента контроля деятельности и международного сотрудничества Генеральной прокуратуры.

Процесс возбужден по факту преступного деяния, предусмотренного 24-м разделом Уголовного закона (преступные деяния на службе в госучреждениях), и не направлен против конкретных должностных лиц.

Согласно решению генерального прокурора о распределении институциональной подследственности, уголовный процесс передан для расследования в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). В интересах следствия более подробная информация о начатом уголовном процессе на данный момент не предоставляется.

Сегодня в 13.00 состоится внеочередной заседание Сейма, на котором парламенту предстоит рассмотреть итоговый отчет комиссии Сейма по расследованию ошибок, допущенных при реализации железнодорожного проекта Rail Baltica.

Министерство сообщения скрывало от правительства реальный рост затрат на проект Rail Baltica, пересчитывая их в ценах 2016 года, чтобы удорожание не выглядело столь значительным, говорится в итоговом отчете комиссии Сейма по расследованию ошибок, допущенных при реализации железнодорожного проекта Rail Baltica. Три главных высоких должностных лица, на которые возлагается политическая ответственность за ошибки - экс-премьер Кришьянис Кариньш („Новое Единство“), экс-министр сообщения Талис Линкайтс (Новая Консервативная партия) и действующий министр сообщения Каспарс Бришкенс („Прогрессивные“), которому в основном вменяется предыдущая деятельность в должности главы департамента RB Rail.

В начале ноября балтийское совместное предприятие „RB Rail“ подписало десятый договор с Европейским исполнительным агентством по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA), который предусматривает выделение 1,394 миллиарда евро на продолжение проекта „Rail Baltic“ во всех странах Балтии, включая Эстонию

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