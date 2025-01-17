6000 рабочих мест и 661 миллион евро в бюджет. Эксперты оценили влияние строительства Rail Baltica на экономику Эстонии

Несмотря на то, что все итоги финансового года еще не подведены, председатель правления Rail Baltic Estonia Анвар Салометс отметил, что проект движется успешно. По его словам, строительные работы идут по плану.

„На данный момент мы активно ведем работы на участке длиной 72 километра, охватывающем уезды Харьюмаа и Рапламаа, – сообщил Салометс. – В зависимости от участка степень готовности варьируется, но работы идут повсюду“.

Что касается 102-километрового рубежа, то по нему уже проведены два тендера, и в настоящее время определяется победитель. „Я думаю, что мы сможем заключить эти контракты в ближайшие две-три недели. И тогда, как только позволит погода, мы сможем начать реальные строительные работы на названных участках“, – отметил Салометс.

В рамках этого проекта за прошлый год было построено десять виадуков, два железнодорожных моста, три экодука (переход для диких животных через транспортные магистрали – прим. RusDelfi) и один пешеходно-велосипедный тоннель. Также в едином терминале Юлемисте заложен краеугольный камень, а в Соодевахе и Пярну готовы строительные базы.

Одной из самых трудных задач при планировке участка на юге Пярнумаа оказалось сохранение среды обитания глухарей. Строительство железной дороги создаст преграду для этих птиц в природоохранной зоне Луйтемаа.

По словам Салометса, на участке Пярну–Икла следующий шаг остается за государством. Согласно текущему состоянию, планируется завершить этот этап в первом квартале. „Насколько мне известно, вчера правительство утвердило планировку. Это дает возможность продолжить работы, связанные с оценкой воздействия на окружающую среду, – сказал он. – Летом или ранней осенью 2026 года должно быть получено одобрение этой оценки. После этого можно будет приступить к строительству“.