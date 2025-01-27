„Может показаться, что трагедия происходила далеко от нас, но это не так“. Создано интерактивное приложение о местах Холокоста в Эстонии

Эстония вошла в историю как единственная страна, признанная „свободной от евреев“ на печально известной Ванзейской конференции 1943 года. До Второй мировой войны в Эстонии проживало около 4 000 евреев. Большая часть успела уехать до прихода немцев, но около 1 000 человек остались. Их убийства начались сразу после прихода немецкой армии, часто при участии местных коллаборационистов. Крупнейшие массовые казни произошли на кладбище Лийва в Таллине, в „Линии Ялака“ в Тарту и в лесу Раэ в Пярну.

С помощью карт Земельного департамента (в системе можно включать карты разных эпох) мы смогли идентифицировать нужные места и создать приложение „Holokaustitähised“ (знаки Холокоста).

Для создания приложения участникам проекта пришлось не только углубиться в техническую составляющую создания карты, но активно работать в архивах, так как до сих пор нет одназначных данных где какие события происходили.Чтобы приложение было интересно пользователям были сфотографированы все известные места заключения и расcтрелов. Многие из этих мест забыты, заросли лесом и нигде не отмечены.

Сама идея появилась как следствие того, что уходят последние свидетели, на многих местах гибели строят новые здание и скоро может оказаться, что мы забудет места где людей убивали только за то, что они были иной расы.

Уходят последние свидетели, на многих местах гибели строят новые здание и скоро может оказаться, что мы забудет места где людей убивали только за то, что они были иной расы.

Этой осенью один из проектов ELU был проект „Создание интерактивной карты мест Холокоста в Эстонии“. Его целью было создание интерактивной карты с указанием всех мест, связанных с Холокостом, включая фотографии и исторические обзоры. Инициаторами и руководителями проекта выступили профессора Рихо Вястрик и Энекен Лаанес.

Обзор Холокоста в Эстонии довольно подробно описан историками. Известны в общих чертах места казней и трудовых лагерей, но до недавнего времени найти эти места было очень сложно. Дял того чтобы восполнить этот пробел в рамках студенческого проекта ELU (Erialasid Lõimiv Uuendus) студентами и магистрантами Таллиннского университета было создано интерактивное приложение-карта мест Холокоста.Суть проектаВ учебной программе студентов Таллиннского университета предусмотрен курс под названием ELU („Интегративное обновление специальностей“), цель которого – объединить студентов разных направлений для совместной работы над выбранным проектом.

С уничтожением местных евреев события перешли на следующий этап, когда в Эстонию были привезены тысячи евреев из Германии, Польши, Чехословакии, Франции и других стран, находившихся под немецкой оккупацией. Привезённые в Эстонию евреи были задействованы на принудительных работах, главным образом, в сланцевых бассейнах и торфяной промышленности в Ида-Вирумаа, где условия жизни зачастую были невыносимыми. Сланцевая промышленность Ида-Вирумаа, активно развивавшаяся ещё в годы Первой Республики, представляла собой стратегически важный регион для военной машины Третьего рейха, поскольку из сланца можно было производить моторное топливо, в котором Германия испытывала острую нехватку. Вся лагерная сеть, созданная в Ида-Вирумаа, известна сегодня как система Вайвара, названная в честь центрального лагеря, под управлением которого находилось около 20 филиалов.

С отступлением немецкой армии из Эстонии Холокост достиг своей третьей и последней стадии, которая привела к ликвидации лагерей на территории страны. Хотя многих евреев эвакуировали морем в немецкий лагерь Штутгоф, большое количество было убито на месте. Самая известная из таких акций произошла в Клоога, где за один день было казнено до 1 800 евреев. Когда Красная армия прибыла на место, ею были обнаружены костры с полуобгоревшими телами. Концентрационный лагерь Клоога стал первым в своём роде, чьё существование было обнародовано через международные средства массовой информации.

Глубокий смысл проекта заключается в том, что 27 января текущего года исполнилось ровно 80 лет со дня освобождения концлагеря Освенцим — дня, который международно признаётся Международным днем памяти жертв Холокоста.

В истории человечества было множество геноцидов с большим количеством жертв, но ни один из них не был столь масштабным и систематическим, как Холокост.

Знания местного населения о событиях Холокоста в Эстонии остаются весьма ограниченными. Среди причин — замалчивание национального происхождения жертв в советский период, а также относительно небольшое количество жертв по сравнению с другими странами Европы. Это может создавать впечатление, что Холокост произошёл где-то далеко от нас. Однако это не так. Клоога и Калеви-Лийва хорошо известны как места казней, но масштабы событий были гораздо шире.

Основная цель создания интерактивной карты мест Холокоста — повысить осведомлённость о событиях, произошедших в Эстонии. Карта предназначена для всех, кто интересуется этими местами, и благодаря координатам делает их нахождение простым и доступным. Это приложение может быть полезно и на школьных уроках, предоставляя учителям возможность наглядно и интерактивно знакомить учащихся с историей.

С картой можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Приложение было разработано в рамках студенческого проекта ELU Таллиннского университета и является частью проекта „Переведённая память: прошлое Восточной Европы на глобальной арене“, финансируемого Европейским научным советом (ERC) в рамках программы ЕС „Горизонт 2020“.

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