Чудовище из Кивиыли: как простой рабочий превратился в мучителя и убийцу. Жизнь и смерть в эстонских концлагерях

В тот октябрьский день, когда 58-летний Эрнст Рунде узнал, что с ним хочет поговорить криминальная полиция, он находился на работе.

Рунде — женившийся во второй раз, отец мальчика — казалось, вел замечательную жизнь. Он подвизался разнорабочим на складе строительной фирмы. Зарабатывал 160 дойчмарок в неделю: эта зарплата была чуть больше среднестатистической в Западной Германии в то время. Он жил со своей женой Шарлоттой рядом с городским парком.

Полицейские уведомили Рунде, что ему запрещено куда-либо выезжать в течение некоторого времени. Он должен был оставаться дома и в начале ноября явиться к следователям на допрос.

Интересовавшие следователей события происходили давно и далеко — 20 лет назад и в 2 000 километрах от нынешнего дома Рунде в Дуйсбурге.

Шел 1963 год. Немецкая полиция хотела узнать, чем занимался Эрнст Рунде, когда жил в Эстонии — в Вайвара и Кивиыли — в 1943-1944 годах.

В ходе длительного предварительного следствия немецкие следователи узнали, что в 1940-е годы простой портовый рабочий, не получивший почти никакого образования, убивал и мучил людей в Эстонии, а после войны снова стал заботливым мужем и добропорядочным гражданином.

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