Чудовище из Кивиыли: как простой рабочий превратился в мучителя и убийцу. Жизнь и смерть в эстонских концлагерях
Простой портовый рабочий, которого в детстве бросила мать, превратился в человека, получившего в эстонских концлагерях прозвище „страх лагеря“ и отправившего на смерть десятки людей. Eesti Ekspress рассказывает историю морального падения этого человека.
В тот октябрьский день, когда 58-летний Эрнст Рунде узнал, что с ним хочет поговорить криминальная полиция, он находился на работе.
Рунде — женившийся во второй раз, отец мальчика — казалось, вел замечательную жизнь. Он подвизался разнорабочим на складе строительной фирмы. Зарабатывал 160 дойчмарок в неделю: эта зарплата была чуть больше среднестатистической в Западной Германии в то время. Он жил со своей женой Шарлоттой рядом с городским парком.
Полицейские уведомили Рунде, что ему запрещено куда-либо выезжать в течение некоторого времени. Он должен был оставаться дома и в начале ноября явиться к следователям на допрос.
Интересовавшие следователей события происходили давно и далеко — 20 лет назад и в 2 000 километрах от нынешнего дома Рунде в Дуйсбурге.
Шел 1963 год. Немецкая полиция хотела узнать, чем занимался Эрнст Рунде, когда жил в Эстонии — в Вайвара и Кивиыли — в 1943-1944 годах.