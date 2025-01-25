Суд истории. Что мы не знали (или забыли) о Нюрнбергском процессе, положившем начало денацификации Германии
Издание „Спектр“ запустило цикл публикаций, посвященных истории покаяния немцев за преступления нацистского режима и Второй мировой войны. Первый материал посвящен истории Нюрнбергского процесса, в ходе которого державы-союзники осудили лидеров нацистской верхушки, положившего начало возрождения послевоенной Германии.
Суд над руководителями нацистской Германии, прошедший после завершения Второй мировой войны в Нюрнберге, — один из самых известных судебных процессов в истории человечества. О нем написаны тысячи книг и статей, сняты сотни телепередач и кинофильмов, а само понятие „Нюрнберг“ стало нарицательным — как обозначение важнейшего суда над политическими преступниками.
„Заговор молчания“
Решение о необходимости суда над лидерами нацистского режима возникло задолго до окончания войны. Об этом не раз говорил Иосиф Сталин, заявлял Уинстон Черчилль, высказывался Франклин Рузвельт. После капитуляции Третьего Рейха в мае 1945 года абстрактные пожелания приобрели конкретные очертания.
Решение о создании „Международного военного трибунала для суда над военными преступниками европейских стран Оси“ (так он официально назывался) было принято на Лондонской конференции представителей стран-союзников, проходившей с 26 июня по 8 августа 1945 года. На этой же конференции разработали Устав трибунала и согласовали примерный список обвиняемых. Суду подлежали самые могущественные нацисты, попавшие в руки союзников живыми. Сам „фюрер германской нации“ Адольф Гитлер успел покончить с собой. Равно, как и его ближайшие „сподвижники“ — глава СС Генрих Гиммлер и руководитель всей имперской пропаганды Йозеф Геббельс.
Тем не менее, список отобранных для трибунала обвиняемых получился весьма впечатляющим. Здесь были экс-глава гитлеровских ВВС Герман Геринг, министр иностранных дел Иоахим Риббентроп, начальник Верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель, ведущий партийный идеолог Альфред Розенберг и другие.
Сам судебный процесс проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года на территории поверженной Германии — во Дворце правосудия в Нюрнберге. Город Нюрнберг был выбран не случайно. При Гитлере именно в Нюрнберге проходили съезды германской правящей партии — НСДАП. Теперь этот старинный город стал местом, где главари этой самой партии и прочие лидеры преступного режима должны были обрести заслуженное возмездие за свои злодеяния.
Международный военный трибунал был сформирован на паритетных началах из представителей четырех союзных держав-победительниц: СССР, США, Великобритании и Франции.
Интересно, что до начала заседаний представителями союзников был составлен перечень вопросов, обсуждения которых на Нюрнбергском процессе не следовало допускать. У каждой страны был свой список „запретных тем“. Великобритания опасалась, что ей припомнят концлагеря во время англо-бурской войны и Мюнхенский „сговор“ 1938 года. Упоминания о Мюнхене боялась и Франция. Американцы стремились не допустить обсуждения неполноправного статуса чернокожих в США. Советский „черный список“ был самым объемным. Согласно ему на трибунале нельзя было обсуждать:
- политический строй в СССР;
- вторжение в Польшу в сентябре 1939 года и аннексию Западной Украины и Западной Белоруссии;
- аннексию балтийских государств в 1940 году.
При всякой попытке затронуть одну из этих тем, председательствующий должен был прервать обсуждение, как „не относящееся к делу“.
Кого и за что наказывать?
Обвинительное заключение, подготовленное командами прокуроров из США, Великобритании, СССР и Франции, содержало четыре пункта: преступления против мира, преступления против человечности, нарушение законов войны (военные преступления) и заговор с целью совершения данных преступных действий.
В результате процесса 12 обвиняемых были приговорены к смертной казни через повешение, еще семеро — к различным срокам заключения, трое были оправданы.
Помимо осуждения отдельных персоналий, Нюрнбергский трибунал признал преступными ряд нацистских организаций. Стоит пояснить, что абсолютно все организации нацистов (НСДАП, СС, Трудовой фронт, Гитлерюгенд и множество других) были запрещены Законом № 2 Союзнического контрольного совета в Германии (СКС) от 10 октября 1945 года. Нюрнбергскому трибуналу надлежало лишь дать правовую оценку этим, уже ликвидированным, структурам.
По итогам процесса осудили четыре организации: руководящий состав нацистской партии (НСДАП), СС, СД и гестапо.
До сих пор можно встретить недоуменные вопросы. Почему не был признан преступным вермахт — вооруженные силы гитлеровской Германии? Разве немецкие солдаты не совершали массовые злодейства на оккупированных территориях? И почему преступной признали лишь верхушку НСДАП (начиная от руководителей районного звена и выше), а не всю партию в целом?
Причиной всех этих вопросов стало многолетнее (и бездумное) повторение шаблонных фраз о Нюрнбергском процессе, как своего рода абстрактном „суде над фашизмом и его идеологией“.
Несомненно, в деле осуждения фашизма, как явления, Нюрнбергский трибунал сыграл ключевую роль. Но под шумок общих слов оказалась затертой вся фактическая суть Нюрнбергского процесса. А цель у трибунала была предельно конкретной. В первую очередь, ему нужно было очертить — для последующих национальных судов — тот круг лиц, которых можно было привлекать к судебной ответственности просто за членство в той или иной нацистской организации. Вот что означало признание организации „преступной“ с юридической точки зрения.
Статья 10 Устава Нюрнбергского трибунала гласила: „Если Трибунал признает ту или иную группу или организацию преступной, компетентные национальные власти каждой из Подписавшихся Сторон имеют право привлекать к суду национальных, военных или оккупационных трибуналов за принадлежность к этой группе или организации…“
Члены Международного военного трибунала понимали, какое грозное оружие они дают в руки национальных судов. Поэтому трибунал крайне осторожно отнесся к составлению этого своеобразного „черного списка“ потенциальных обвиняемых.
„Фильтры“ для преступников
Так, были отклонены ходатайства стороны обвинения о признании преступными штурмовых отрядов (СА), Имперского кабинета министров, Генерального штаба и Верховного командования вермахта (OKW). О том, чтобы объявить преступным весь вермахт в целом (а значит, и миллионы людей, которые через него прошли) — не было и речи. Равно, как не было и речи о „преступности“ миллионов рядовых членов НСДАП.
Признание „преступными“ всего вермахта и всей НСДАП превратило бы судебный процесс в фарс. По сути, это было равнозначно тому, чтобы объявить „преступными“ всех немцев — за то, что они жили при Гитлере. А значит, дать судам право сажать в тюрьму любого немца просто за то, что он немец.
Подобные настроения (о поголовной вине немцев) в стане победителей были очень сильны. Но юристы трибунала, конечно же, не могли пойти на такой правовой „беспредел“.
Даже по отношению к тем структурам, которые были, в итоге, признаны преступными (руководство НСДАП, СС, СД и гестапо) применяли несколько „фильтров“. Именно для того, чтобы не допустить этой самой „поголовной ответственности“.
Во-первых, отсчет „преступности“ организации велся с момента начала Второй мировой войны — 1 сентября 1939 года. Поэтому тех немцев, которые покинули службу в СС, СД, гестапо и в руководстве НСДАП до этой даты — к ответственности не привлекали. Имеется ввиду: к ответственности за членство в организации, но это не исключало возможности их привлечения к суду за конкретные преступления в индивидуальном порядке.
Стоит помнить, что трибунал изначально создавался как судебный орган для наказания военных преступников. А раз так, то признание даты начала войны в качестве „точки отсчета“ — выглядело вполне логичным.
Вторым „фильтром“ стало исключение из числа „преступников“ всего сугубо технического персонала преступных организаций — вахтеров, стенографисток, секретарш, канцеляристов и т.п. То есть, людей, не имевших отношения к планированию, принятию решений или реализации преступных деяний. Поэтому, к примеру, машинистка, печатавшая приказы в гестапо, — судебной ответственности не подлежала.
Третьим — и весьма важным „фильтром“ — стало признание „фактора добровольности“. Если подсудимый мог доказать, что на службу в преступную организацию его мобилизовали принудительно, лишив всякой возможности выбора, — то это тоже снимало с него клеймо „преступника по умолчанию“.
„Соединенные Штаты против…“
Сразу же после окончания основного процесса советская сторона выступила с предложением провести целый ряд „ведомственных“ процессов: отдельно — над нацистскими военными, отдельно — над нацистскими врачами, над нацистскими судьями и т.д.
США выступили категорически против — Холодная война уже вовсю набирала обороты. Особенно сильное раздражение вызвала идея о суде над германскими промышленниками. Получалось, что США должны были „лить воду на мельницу“ своих идеологических противников — коммунистов. А уж те не преминули бы использовать этот процесс в своей пропаганде („капиталистические хищники“, „государство на службе у монополий“ и т.п.)
Однако, мировое общественное мнение требовало возмездия. Поэтому США решили провести эти процессы самостоятельно — без участия СССР и других союзников. Благо, что Союзный Контрольный совет в свое время разрешил самостоятельно судить нацистов в пределах своей оккупационной зоны. А Нюрнберг как раз входил в американскую зону.
В итоге, были проведены так называемые Малые Нюрнбергские процессы. Но это уже — отдельная история…