Суд истории. Что мы не знали (или забыли) о Нюрнбергском процессе, положившем начало денацификации Германии

Сам судебный процесс проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года на территории поверженной Германии — во Дворце правосудия в Нюрнберге. Город Нюрнберг был выбран не случайно. При Гитлере именно в Нюрнберге проходили съезды германской правящей партии — НСДАП. Теперь этот старинный город стал местом, где главари этой самой партии и прочие лидеры преступного режима должны были обрести заслуженное возмездие за свои злодеяния.

Тем не менее, список отобранных для трибунала обвиняемых получился весьма впечатляющим. Здесь были экс-глава гитлеровских ВВС Герман Геринг, министр иностранных дел Иоахим Риббентроп, начальник Верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель, ведущий партийный идеолог Альфред Розенберг и другие.

Решение о создании „Международного военного трибунала для суда над военными преступниками европейских стран Оси“ (так он официально назывался) было принято на Лондонской конференции представителей стран-союзников, проходившей с 26 июня по 8 августа 1945 года. На этой же конференции разработали Устав трибунала и согласовали примерный список обвиняемых. Суду подлежали самые могущественные нацисты, попавшие в руки союзников живыми. Сам „фюрер германской нации“ Адольф Гитлер успел покончить с собой. Равно, как и его ближайшие „сподвижники“ — глава СС Генрих Гиммлер и руководитель всей имперской пропаганды Йозеф Геббельс.

Решение о необходимости суда над лидерами нацистского режима возникло задолго до окончания войны. Об этом не раз говорил Иосиф Сталин , заявлял Уинстон Черчилль , высказывался Франклин Рузвельт . После капитуляции Третьего Рейха в мае 1945 года абстрактные пожелания приобрели конкретные очертания.

Суд над руководителями нацистской Германии, прошедший после завершения Второй мировой войны в Нюрнберге, — один из самых известных судебных процессов в истории человечества. О нем написаны тысячи книг и статей, сняты сотни телепередач и кинофильмов, а само понятие „Нюрнберг“ стало нарицательным — как обозначение важнейшего суда над политическими преступниками.

Помимо осуждения отдельных персоналий, Нюрнбергский трибунал признал преступными ряд нацистских организаций. Стоит пояснить, что абсолютно все организации нацистов (НСДАП, СС, Трудовой фронт, Гитлерюгенд и множество других) были запрещены Законом № 2 Союзнического контрольного совета в Германии (СКС) от 10 октября 1945 года. Нюрнбергскому трибуналу надлежало лишь дать правовую оценку этим, уже ликвидированным, структурам.

В результате процесса 12 обвиняемых были приговорены к смертной казни через повешение, еще семеро — к различным срокам заключения, трое были оправданы.

Обвинительное заключение, подготовленное командами прокуроров из США, Великобритании, СССР и Франции, содержало четыре пункта: преступления против мира, преступления против человечности, нарушение законов войны (военные преступления) и заговор с целью совершения данных преступных действий.

При всякой попытке затронуть одну из этих тем, председательствующий должен был прервать обсуждение, как „не относящееся к делу“.

- вторжение в Польшу в сентябре 1939 года и аннексию Западной Украины и Западной Белоруссии;

Интересно, что до начала заседаний представителями союзников был составлен перечень вопросов, обсуждения которых на Нюрнбергском процессе не следовало допускать. У каждой страны был свой список „запретных тем“. Великобритания опасалась, что ей припомнят концлагеря во время англо-бурской войны и Мюнхенский „сговор“ 1938 года. Упоминания о Мюнхене боялась и Франция. Американцы стремились не допустить обсуждения неполноправного статуса чернокожих в США. Советский „черный список“ был самым объемным. Согласно ему на трибунале нельзя было обсуждать:

До сих пор можно встретить недоуменные вопросы. Почему не был признан преступным вермахт — вооруженные силы гитлеровской Германии? Разве немецкие солдаты не совершали массовые злодейства на оккупированных территориях? И почему преступной признали лишь верхушку НСДАП (начиная от руководителей районного звена и выше), а не всю партию в целом?

Причиной всех этих вопросов стало многолетнее (и бездумное) повторение шаблонных фраз о Нюрнбергском процессе, как своего рода абстрактном „суде над фашизмом и его идеологией“.

Несомненно, в деле осуждения фашизма, как явления, Нюрнбергский трибунал сыграл ключевую роль. Но под шумок общих слов оказалась затертой вся фактическая суть Нюрнбергского процесса. А цель у трибунала была предельно конкретной. В первую очередь, ему нужно было очертить — для последующих национальных судов — тот круг лиц, которых можно было привлекать к судебной ответственности просто за членство в той или иной нацистской организации. Вот что означало признание организации „преступной“ с юридической точки зрения.

Статья 10 Устава Нюрнбергского трибунала гласила: „Если Трибунал признает ту или иную группу или организацию преступной, компетентные национальные власти каждой из Подписавшихся Сторон имеют право привлекать к суду национальных, военных или оккупационных трибуналов за принадлежность к этой группе или организации…“

Члены Международного военного трибунала понимали, какое грозное оружие они дают в руки национальных судов. Поэтому трибунал крайне осторожно отнесся к составлению этого своеобразного „черного списка“ потенциальных обвиняемых.

„Фильтры“ для преступников

Так, были отклонены ходатайства стороны обвинения о признании преступными штурмовых отрядов (СА), Имперского кабинета министров, Генерального штаба и Верховного командования вермахта (OKW). О том, чтобы объявить преступным весь вермахт в целом (а значит, и миллионы людей, которые через него прошли) — не было и речи. Равно, как не было и речи о „преступности“ миллионов рядовых членов НСДАП.