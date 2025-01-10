Не так страшен атом, как его малюют: атомная электростанция обеспечит энергетическую независимость Эстонии

Если продолжать в том же духе, жителям Эстонии придется только мечтать о жизненном уровне северных соседей. Руководители ряда предприятий моего региона честно признаются, что работают в Эстонии лишь из-за патриотизма и привычки. Экономически обоснованных причин для создания нового производства и рабочих мест в нашей стране с каждым годом становится всё меньше, и основной преградой являются высокие цены на энергию. Наши экономические амбиции всё же должны быть выше, чем за несколько лет заработать пенсию в Финляндии, работая там по найму.