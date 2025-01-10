Мнение
10.01.2025, 11:02

Не так страшен атом, как его малюют: атомная электростанция обеспечит энергетическую независимость Эстонии

 
Нефть и сланец уйдут в прошлое

  • В эпоху якорей, разрывающих кабели, вся необходимая энергия должна быть произведена в Эстонии

  • Электроэнергия с нулевыми выбросами снизит экологическое воздействие промышленности

  • Необходимо круглогодичное производство энергии, устойчивое к погодным условиям

Игорь Таро
Игорь Таро
ФОТО: Jassu Hertsmann | Delfi Meedia

В прошлом году житель Финляндии платил за электроэнергию на бирже дороже, чем житель Эстонии, всего три недели, и разница в цене была незначительной. В остальные недели электричество в Финляндии было зачастую значительно дешевле. За последние два года средняя цена на электроэнергию в Финляндии была почти в два раза ниже, чем в Эстонии, пишет Игорь Таро, председатель комиссии по окружающей среде Рийгикогу (Eesti 200).

Если продолжать в том же духе, жителям Эстонии придется только мечтать о жизненном уровне северных соседей. Руководители ряда предприятий моего региона честно признаются, что работают в Эстонии лишь из-за патриотизма и привычки. Экономически обоснованных причин для создания нового производства и рабочих мест в нашей стране с каждым годом становится всё меньше, и основной преградой являются высокие цены на энергию. Наши экономические амбиции всё же должны быть выше, чем за несколько лет заработать пенсию в Финляндии, работая там по найму.

Для этого в энергетике необходимо решительнее переходить к использованию атомной энергии. Именно она уже десятилетиями обеспечивает Финляндию энергетической независимостью по конкурентоспособным ценам.

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