МНЕНИЕ | Холокост начался не с газовых камер, а с пропаганды

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день 80 лет назад были освобождены узники концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, ставшего символом ужасов нацистского режима.

За годы Второй мировой войны в лагерях смерти погибли 6 миллионов евреев. Среди них полтора миллиона детей. Цифры, которые человеческая психика отказывается принять.

Меня всегда поражает, когда адекватные в общем-то люди ставят под сомнение статистику жертв европейского еврейства. Как будто цифры – это самое важное в контексте нацистской машины смерти.

Холокост — это не просто страница истории. Это урок, который должен быть усвоен всем человечеством. Идеология, основанная на ненависти и расизме, привела к систематическому уничтожению целого народа. Евреи становились жертвами не только в концлагерях, но и в гетто, во время массовых расстрелов и „маршей смерти“. Однако жертвами нацизма стали не только евреи: миллионы людей, включая рома, людей с ограниченными возможностями, политических диссидентов, также погибли в результате преследований.

Холокост – это преступление против человечества, которое нельзя забывать. Особенно сегодня, когда по всему миру снова открыто звучит разжигание ненависти и призывы к насилию, важно помнить, к чему это может привести. Холокост начался не с газовых камер, а со слов — с пропаганды, стереотипов и дегуманизации. Именно поэтому нужно говорить об этой трагедии, рассказывать о ней новым поколениям и сохранять память о жертвах.

После варварского нападения Палестинской террористической группировк Хамас на Израиль, убийств и захвата заложников 7 октября 2023 года, евреи снова столкнулись с отсутствием сочувствия со стороны части мирового сообщества.

За 80 лет, прошедших с тех страшных событий, сменилось три поколения. Историческая память постепенно стирается, а вместе с ней уходит и осознание масштабов трагедии. К сожалению, это привело к росту антисемитизма по всему миру.