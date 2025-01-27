МНЕНИЕ | Холокост начался не с газовых камер, а с пропаганды
27 января 1945 года ворота Аушвица были открыты, и мир увидел то, что невозможно описать словами: тысячи изможденных людей, горы обуви и очков, печи крематория. Сегодня, спустя ровно 80 лет, антисемитские инциденты, осквернение мемориалов и отрицание трагедии напоминают о том, что забвение может быть опаснее, чем сама история. Почему мы должны помнить? Потому что Холокост начался не с газовых камер, а с пропаганды, стереотипов и молчания, пишет депутат Таллиннского городского собрания Бетина Бешкина.
27 января — Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день 80 лет назад были освобождены узники концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, ставшего символом ужасов нацистского режима.
За годы Второй мировой войны в лагерях смерти погибли 6 миллионов евреев. Среди них полтора миллиона детей. Цифры, которые человеческая психика отказывается принять.
Меня всегда поражает, когда адекватные в общем-то люди ставят под сомнение статистику жертв европейского еврейства. Как будто цифры – это самое важное в контексте нацистской машины смерти.
Холокост — это не просто страница истории. Это урок, который должен быть усвоен всем человечеством. Идеология, основанная на ненависти и расизме, привела к систематическому уничтожению целого народа. Евреи становились жертвами не только в концлагерях, но и в гетто, во время массовых расстрелов и „маршей смерти“. Однако жертвами нацизма стали не только евреи: миллионы людей, включая рома, людей с ограниченными возможностями, политических диссидентов, также погибли в результате преследований.
Холокост – это преступление против человечества, которое нельзя забывать. Особенно сегодня, когда по всему миру снова открыто звучит разжигание ненависти и призывы к насилию, важно помнить, к чему это может привести. Холокост начался не с газовых камер, а со слов — с пропаганды, стереотипов и дегуманизации. Именно поэтому нужно говорить об этой трагедии, рассказывать о ней новым поколениям и сохранять память о жертвах.
После варварского нападения Палестинской террористической группировк Хамас на Израиль, убийств и захвата заложников 7 октября 2023 года, евреи снова столкнулись с отсутствием сочувствия со стороны части мирового сообщества.
За 80 лет, прошедших с тех страшных событий, сменилось три поколения. Историческая память постепенно стирается, а вместе с ней уходит и осознание масштабов трагедии. К сожалению, это привело к росту антисемитизма по всему миру.
После варварского нападения Палестинской террористической группировк Хамас на Израиль, убийств и захвата заложников 7 октября 2023 года, евреи снова столкнулись с отсутствием сочувствия со стороны части мирового сообщества. Даже наоборот: мир охватила новая волна антисемитских инцидентов. Нападения на евреев, осквернение синагог и кладбищ, распространение антисемитских материалов в интернете и университетских кампусах — события, о которых новостные сводки сообщают практически ежедневно. Например, в Германии только за октябрь 2023 года было зафиксировано более 200 антисемитских актов, а в США количество инцидентов выросло на 35% по сравнению с предыдущим годом. Этот тревожный сигнал должен напомнить миру: забвение — путь к повторению ошибок прошлого.
Память о Холокосте — это не только дань уважения погибшим, но и ответственность перед будущим. Мы должны помнить, чтобы остановить повторение подобных ужасов. Мы должны помнить, чтобы бороться с ксенофобией и расизмом в любых их проявлениях. Мы должны помнить, чтобы ценить человеческую жизнь и достоинство каждого человека. Генри Аппелю, бывшему узнику Аушвица, принадлежат слова: „Есть только одна вещь на свете, которая может быть хуже Аушвица — то, что мир забудет, что было такое место“.
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