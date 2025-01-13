Мнение
13.01.2025, 20:07

Тирании на Ближнем Востоке рушатся. Иран следующий?

 
Никита Волков
Митинг в Париже в поддержку иранской студентки, снявшей одежду в университете в знак протеста против исламского дресс-кода.
Митинг в Париже в поддержку иранской студентки, снявшей одежду в университете в знак протеста против исламского дресс-кода.
ФОТО: Stephanie Lecocq | Scanpix

В конце декабря 2024 года стало известно, что иранское правительство приняло решение снять часть ограничений на использование западных социальных сетей на своей территории. Ослабление интернет-цензуры и приостановление закона об ужесточении правил ношения хиджаба и снятии табу на критику жёсткой политической линии действующего режима, могут указывать на то, что Иран „оттаивает“.

В конце декабря 2024 года стало известно, что иранское правительство приняло решение снять часть ограничений на использование западных социальных сетей на своей территории. Ослабление интернет-цензуры и последующая частичная либерализация иранского режима, выраженная в приостановлении закона об ужесточении правил ношения хиджаба и снятии табу на критику жёсткой политической линии действующего режима, связаны не только с предвыборными обещаниями избранного в июле 2024 года президента Ирана Масуда Пезешкиана, но и с продолжающейся конфронтацией Ирана с Израилем и падением режима Башара Асада в Сирии. Более того, возвращение Дональда Трампа в Белый дом может также выступить в качестве стимулирующего фактора для вышеописанных изменений: избранный президент США может попробовать использовать Иран в качестве разменной монеты в возможных переговорах между Украиной и Россией.

Попытка предотвратить новые массовые протесты и беспорядки

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