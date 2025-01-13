Тирании на Ближнем Востоке рушатся. Иран следующий?

В конце декабря 2024 года стало известно, что иранское правительство приняло решение снять часть ограничений на использование западных социальных сетей на своей территории. Ослабление интернет-цензуры и последующая частичная либерализация иранского режима, выраженная в приостановлении закона об ужесточении правил ношения хиджаба и снятии табу на критику жёсткой политической линии действующего режима, связаны не только с предвыборными обещаниями избранного в июле 2024 года президента Ирана Масуда Пезешкиана, но и с продолжающейся конфронтацией Ирана с Израилем и падением режима Башара Асада в Сирии. Более того, возвращение Дональда Трампа в Белый дом может также выступить в качестве стимулирующего фактора для вышеописанных изменений: избранный президент США может попробовать использовать Иран в качестве разменной монеты в возможных переговорах между Украиной и Россией.