Темное и холодное Приднестровье: чего хочет Россия от Молдовы?

28 декабря российский „Газпром“ проинформировал „Moldovagaz“ о намерении прекратить поставки газа в молдавское Приднестровье в связи с „невыполнением платежных обязательств“. И с 1 января фактически прекратились поставки российского газа в Приднестровье через территорию Украины. Выглядело все не иначе, как искусственное провоцирование кризиса, к чему в Россия ранее неоднократно прибегала, играя на зависимости стран от поставок энергоресурсов.

Не забыли в Москве и обвинить Украину в перекрытии транзита российского газа через свою территорию в Европу. Тут следует уточнить, что энергетический кризис в Приднестровье и прекращение поставок через Украину - разные процессы. Совпало то, что 1 января 2025 года истекло действие договоров 2019 года, которые предполагали транзит западносибирского газа в Европу через Украину. Соответственно, Украина с начала года и заявила о приостановке транзита, объяснив это интересами национальной безопасности. Все поставщики были предупреждены заранее, в соответствии с международными обязательствами Киева. И все страны оказались готовы к этому, за исключением непризнанной республики. Или все же там не собирались готовиться?