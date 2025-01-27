Эстонский суд вынес приговор мужчине, работавшему помощником российского пропагандиста

31 декабря 2019 года было закрыто представительство интернет-издания Sputnik Эстония, после чего работавших на него людей, в том числе Мати-Дмитрия Тересталя и его супругу Елену Черышеву, проинформировали о том, что дальнейшая работа в Sputnik будет рассматриваться как нарушение международных санкций.