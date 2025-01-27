ЧП и криминал
27.01.2025, 15:35

Эстонский суд вынес приговор мужчине, работавшему помощником российского пропагандиста

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Слева - Мати-Дмитрий Тересталь, справа - его супруга Елена Черышева
Слева - Мати-Дмитрий Тересталь, справа - его супруга Елена Черышева
ФОТО: Kollaaž

Харьюский уездный суд признал в понедельник (27 января) одного из руководителей пропагандистского портала Sputnik Эстония Мати-Дмитрия Тересталя виновным в нарушении международных санкций и приговорил его к условному лишению свободы. Суд подтвердил, что игнорирование международных санкций неприемлемо и однозначно осуждается.

31 декабря 2019 года было закрыто представительство интернет-издания Sputnik Эстония, после чего работавших на него людей, в том числе Мати-Дмитрия Тересталя и его супругу Елену Черышеву, проинформировали о том, что дальнейшая работа в Sputnik будет рассматриваться как нарушение международных санкций.

Однако это их не остановило, и они продолжили медиадеятельность в Эстонии от имени Sputnik (SprutMeedia), действующего под контролем МИА „Россия сегодня“.

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