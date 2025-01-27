27.01.2025, 15:35
Эстонский суд вынес приговор мужчине, работавшему помощником российского пропагандиста(11)
ФОТО: Kollaaž
Харьюский уездный суд признал в понедельник (27 января) одного из руководителей пропагандистского портала Sputnik Эстония Мати-Дмитрия Тересталя виновным в нарушении международных санкций и приговорил его к условному лишению свободы. Суд подтвердил, что игнорирование международных санкций неприемлемо и однозначно осуждается.
31 декабря 2019 года было закрыто представительство интернет-издания Sputnik Эстония, после чего работавших на него людей, в том числе Мати-Дмитрия Тересталя и его супругу Елену Черышеву, проинформировали о том, что дальнейшая работа в Sputnik будет рассматриваться как нарушение международных санкций.
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