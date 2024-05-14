Прокуратура направила в суд уголовное дело, связанное с деятельностью портала Sputnik

Как сообщила Госпрокуратура, в списке лиц, подпадающих под санкции Евросоюза, находится гражданин РФ Дмитрий Киселев, возглавляющий российскую медиагруппу МИА „Россия сегодня“, в которую также входят интернет-порталы, работающие под брендом Sputnik. Из-за санкций, примененных к Киселеву, 31 декабря 2019 года „Sputnik Эстония“ был закрыт, а работавшие в нем люди, в том числе Мати-Дмитрий Тересталь и Елена Черышева, были проинформированы о том, что дальнейшая работа Sputnik будет считаться нарушением международных санкций.

Согласно обвинительному заключению, несмотря на это, Тересталь и Черышева совместно и сознательно продолжали передавать информацию в Эстонии от имени Sputnik (уже через портал Sputnik Meedia - ред.), действующего под контролем МИА „Россия сегодня“. Тем самым они предоставили различные экономические ресурсы Киселеву и умышленно нарушали международные санкции с 1 января 2020 года до момента их задержания 8 марта 2022 года в качестве подозреваемых в уголовном преступлении.

С 2 марта 2022 года в целях борьбы с дезинформацией и информационными манипуляциями со стороны Кремля в Европейском союзе была также запрещена деятельность информационного агентства Sputnik. Согласно обвинительному заключению, Тересталь и Черышева передавали связанную с брендом Sputnik информацию и после 2 марта 2022 года, тем самым умышленно нарушая международные санкции.

После предъявления подозрения прокуратура потребовала арестовать подозреваемую Черышеву, чтобы она не могла продолжать совершать преступления или уклоняться от следствия, однако суд не удовлетворил ходатайство прокурора, в результате чего Черышева покинула Эстонию, и так как она до сих пор уклоняется от следствия, была объявлена в международный розыск.