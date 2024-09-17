Работавший на пропагандистский Sputnik мужчина перед судебным заседанием сбежал в РФ
Сегодня в Харьюском уездном суде должно было состояться заседание по делу Мати-Дмитрия Тересталя, обвиняемого в нарушении международных санкций и работе на пропагандистский портал, но оно не состоялось, поскольку, по имеющейся информации, мужчина сейчас находится в России. Он хотел участвовать в слушаниях посредством видеомоста, но, по мнению как судьи, так и прокурора, это ставит под угрозу информационную безопасность Эстонии.
По словам защитника Мати-Дмитрия Тересталя Свена Силлара, их общение происходит посредством электронной почты. По словам Силлара, Тересталь утверждает, что находится в России и ходатайствует там о получении вида на жительство, но очень хочет участвовать в заседаниях суда онлайн. Защитник подчеркнул, что Тересталь не намеренно уклоняется от судебных заседаний, а просто не может покинуть Россию.