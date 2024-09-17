ЧП и криминал
17.09.2024, 15:51

Работавший на пропагандистский Sputnik мужчина перед судебным заседанием сбежал в РФ

 
в Эстонии у него осталась пожилая мать
Супруги Елена Черышева (справа) и Мати-Дмитрий Тересталь
Супруги Елена Черышева (справа) и Мати-Дмитрий Тересталь
ФОТО: Kollaaž

Сегодня в Харьюском уездном суде должно было состояться заседание по делу Мати-Дмитрия Тересталя, обвиняемого в нарушении международных санкций и работе на пропагандистский портал, но оно не состоялось, поскольку, по имеющейся информации, мужчина сейчас находится в России. Он хотел участвовать в слушаниях посредством видеомоста, но, по мнению как судьи, так и прокурора, это ставит под угрозу информационную безопасность Эстонии.

По словам защитника Мати-Дмитрия Тересталя Свена Силлара, их общение происходит посредством электронной почты. По словам Силлара, Тересталь утверждает, что находится в России и ходатайствует там о получении вида на жительство, но очень хочет участвовать в заседаниях суда онлайн. Защитник подчеркнул, что Тересталь не намеренно уклоняется от судебных заседаний, а просто не может покинуть Россию.

Государственная прокуратура не согласна. „То, что он не может приехать в Эстонию, вводит в заблуждение. Он гражданин Эстонии, он может приехать сюда в любое время. Если у него есть реальное желание участвовать в заседании, то препятствий для участия нет. В этом контексте я не считаю актуальным тот факт, что он хочет получить вид на жительство в России“, — сказал прокурор Таави Перн.

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