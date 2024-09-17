Работавший на пропагандистский Sputnik мужчина перед судебным заседанием сбежал в РФ

По словам защитника Мати-Дмитрия Тересталя Свена Силлара, их общение происходит посредством электронной почты. По словам Силлара, Тересталь утверждает, что находится в России и ходатайствует там о получении вида на жительство, но очень хочет участвовать в заседаниях суда онлайн. Защитник подчеркнул, что Тересталь не намеренно уклоняется от судебных заседаний, а просто не может покинуть Россию.

Государственная прокуратура не согласна. „То, что он не может приехать в Эстонию, вводит в заблуждение. Он гражданин Эстонии, он может приехать сюда в любое время. Если у него есть реальное желание участвовать в заседании, то препятствий для участия нет. В этом контексте я не считаю актуальным тот факт, что он хочет получить вид на жительство в России“, — сказал прокурор Таави Перн.