КаПо: Бывшая руководительница „Sputnik Эстония“ Елена Черышева работает в Крыму

В результате санкций Европейского союза против важной фигуры в российской пропаганде и главы российского государственного информационного агентства „Россия сегодня“ Дмитрия Киселева в конце 2019 года представитель агентства „Россия сегодня“ в Эстонии Sputnik Eesti прекратил свою деятельность.

Его бывший руководитель Елена Черышева и ее муж Мати-Дмитрий Тересталь основали MTÜ Sprut Media, и в 2020 году портал, аналогичный предыдущему, начал работать под названием Sputnik Media.

В апреле 2022 года руководители организации Елена Черышева и Мати-Дмитрий Тересталь были задержаны по подозрению в нарушении международной санкции и санкции, наложенной правительством Эстонии. Государственная прокуратура ходатайствовала об аресте Черышевой, но суд не удовлетворил его.

Елене Черышевой было запрещено выезжать с места жительства. Она нарушила запрет в конце 2022 года. Как было известно, условия меры пресечения позволяли ей ненадолго покинуть Эстонию. Он выехала в Россию и не вернулась. 30 декабря 2022 года суд выдал ордер на ее арест.

По данным из открытых источников, Елена Черышева в настоящее время работает в сфере СМИ на оккупированных Россией территориях Украины. А именно, в Крыму.

По данным ERR, Елена Черышева находится в розыске с 11 января этого года.