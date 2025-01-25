Спикер Рийгикогу выразил твердую поддержку стремлению Армении укрепить связи с ЕС

„Мы всесторонне поддерживаем Армению на пути вступления в ЕС. Это длительный и сложный процесс, но мы готовы поделиться своим опытом и поддержать Армению при проведении необходимых реформ. Я уверен, что место Армении – в Европе“, – сказал Хуссар на встрече с высшим руководством Армении.

В ходе встречи стороны также обсудили ситуацию на Южном Кавказе и в мире в целом. В частности, влияние агрессивной войны России против Украины. Хуссар подчеркнул, что необходимо продолжать поддерживать Украину, отметив, что если Украина не победит в развязанной Россией войне, под угрозой окажется будущее и ряда других государств. „Если империалистические амбиции России в Украине одержат верх, таким государствам, как Армения, тоже будет сложно продолжать свое независимое развитие“, – сказал он и добавил, что сейчас Украине необходима всесторонняя поддержка демократического мира.

В среду и четверг руководители парламентов семи европейских государств встретились с президентом Армении Ваагном Хачатуряном, спикером парламента Аленом Симоняном, вице-спикером Акопом Аршакяном и премьер-министром Николом Пашиняном. Руководители парламентов совместно с министром иностранных дел и министром юстиции Армении также приняли участие в панельной дискуссии, посвященной миру, демократии и европейским устремлениям Армении. Участники дискуссии обсудили региональную безопасность, демократическое развитие, реформы и дальнейшее сотрудничество с Северными и Балтийскими государствами и ЕС.

В трехдневном визите приняли участие руководители парламентов Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании.

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