ИНТЕРВЬЮ | Дураком быть тяжело? В Эстонии есть коррупция? Рождается партия бизнесменов?

Центристка Анастасия Коваленко-Кылварт неожиданно попала на главные страницы всех СМИ. Поводом стало выступление в парламенте, когда премьер-министр после ответа на вопрос Коваленко-Кылварт сказал: „тяжело быть дураком“. RusDelfi поговорил с ней об этом инциденте, антикоррупционной комиссии и оппозиции.