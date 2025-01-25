25.01.2025, 09:45
ИНТЕРВЬЮ | Дураком быть тяжело? В Эстонии есть коррупция? Рождается партия бизнесменов?(29)
ФОТО: | Delfi Meedia
Центристка Анастасия Коваленко-Кылварт неожиданно попала на главные страницы всех СМИ. Поводом стало выступление в парламенте, когда премьер-министр после ответа на вопрос Коваленко-Кылварт сказал: „тяжело быть дураком“. RusDelfi поговорил с ней об этом инциденте, антикоррупционной комиссии и оппозиции.
Тяжело ли быть дураком?
Это нужно спросить у дураков.
Что тяжелее, быть дураком или умным?
Нынешний госсекретарь ответил, что тяжело быть умным. А дураком легко быть. И так, и так нелегко, думаю.
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