Новости Эстонии
25.01.2025, 09:45

ИНТЕРВЬЮ | Дураком быть тяжело? В Эстонии есть коррупция? Рождается партия бизнесменов?

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Депутат Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт
Депутат Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Центристка Анастасия Коваленко-Кылварт неожиданно попала на главные страницы всех СМИ. Поводом стало выступление в парламенте, когда премьер-министр после ответа на вопрос Коваленко-Кылварт сказал: „тяжело быть дураком“. RusDelfi поговорил с ней об этом инциденте, антикоррупционной комиссии и оппозиции.

Тяжело ли быть дураком?

Это нужно спросить у дураков.

Что тяжелее, быть дураком или умным?

Нынешний госсекретарь ответил, что тяжело быть умным. А дураком легко быть. И так, и так нелегко, думаю.

Кристен Михал - дурак?

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