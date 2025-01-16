ВИДЕО | „Тяжело быть дураком!“ Центристская партия обвиняет премьера в оскорблении депутата. Михал: это общий жизненный факт(14)
„Всё же тяжело быть дураком“ („Loll on raske olla ikka“), - сказал тихонько премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), заканчивая в среду (15.01) во время инфочаса правительства в Рийгикогу ответ на вопрос депутата Анастасии Коваленко-Кылварт (Центристская партия).
Депутат Рийгикогу задала премьер-министру вопрос о законодательной поправке, касающейся государственного секретаря, как о возможной коррупции. „На самом деле, тридцать лет ушло на то, чтобы изменить этот закон [о требовании высшего юридического образования для госсекретаря]. А вы изменили этот закон за месяц до того, как предложили Кейту Каземетсу занять пост госсекретаря“, - отметила она.
Коваленко-Кылварт также коснулась того, что происходило летом. Каземетс, который в то время находился в отпуске, участвовал вместе с премьер-министром в заседаниях коалиции. „В какой роли Кейт Каземетс участвовал с вами в коалиционных переговорах, ведь он, очевидно, не участвовал в них как официальное лицо?“ - спросила она.
В ответ Михал сказал, что в переговорах участвовали и несколько других чиновников. „Большое количество чиновников оценивает, что записывается. Некоторые на месте, кто-то в офисе. Вот так это происходит“, - сказал премьер. Вдобавок Михал отметил, что в 2018 году и правительство Юри Ратаса представило законопроект, которым хотели отменить требование о наличии высшего юридического образования у государственного секретаря.
„Это проект Центристской партии, Isamaa и социал-демократов, который поступил в парламент“, - сказал Михал.
Затем глава правительства сел и, видимо, не понимая, что микрофон остался включенным, сказал сидящему рядом министру инфраструктуры Владимиру Свету (СДП), что „тяжело всё-таки быть дураком“. Председатель Рийгикогу Лаури Хуссар после этого пару секунд посмотрел на Михала, но затем решил продолжить заседание.
Михал: замечание относилось к факту
На пресс-конференции в четверг Михал вернулся к этому эпизоду. Он пояснил, что сделал замечание сидевшему рядом с ним Свету. „Это общий жизненный факт“, - сказал Михал, добавив, что, конечно, извиняется, раз члены парламента чувствуют себя задетыми этим его замечанием.
„Это не было адресовано залу Рийгикогу и никакому конкретному лицу, это касалось только факта“, - сказал Михал. Он напомнил, что в 2018 году поправку, предполагающую отмену требования о высшем юридическом образовании для госсекретаря внесла в правительство сама Центристская партия. „Если бы я это знал, то смог бы процитировать это раньше“, - сказал Михал и снова извинился. „Я надеюсь, что никто не чувствует себя задетым лично, по гендерному признаку или по признаку принадлежности к какой-либо фракции“, - добавил он.
Лаури Лаатс: у премьер-министра нет права оскорблять депутата Рийгикогу
Председатель парламентской фракции Центристской партии Лаури Лаатс направил в четверг утром, до пресс-конференции правительства, открытое письмо Михалу, в котором укорил его за недостойное поведение. Он признался, что во время вступления Михала в должность он был настроен сдержанно оптимистично. „Когда Вы стали премьер-министром, я сначала позволил себе, хоть и с осторожностью, но все же быть оптимистичным, - написал он. - Когда в Партии реформ дали оценку происходящему в организации, придя к выводу, что высокомерию не место в политике и необходимо проявлять смирение, то это оставило очень хорошее впечатление“.
„Очень жаль, что Вы не смогли сдержать своего слова и стать достойным лидером Партии реформ и премьер-министром, - пишет далее Лаатс. - Понятно, что этот вопрос был для Вас неудобным, однако Вы обязаны отчитываться о своих действиях перед парламентом. Даже если тема не является удобной, премьер-министр не имеет никакого права оскорблять депутата Рийгикогу словами „трудно быть дураком“.
На записи заседания Рийгикогу видно, как министр инфраструктуры Свет улыбается на замечание Михала. Это отмечает в письме и Лаатс. „Более того, сидевшие рядом с Вами министры Кельдо и Свет весело рассмеялись, услышав, как их руководитель оскорбляет женщину-политика. Возможно, унижение женщин – стиль работы вашего правительства, или Вы настолько авторитарный руководитель, что коллеги в правительстве и даже председатель Рийгикогу не решаются вмешаться в ситуацию и сделать Вам замечание“, – написал глава фракции центристов в Рийгикогу и добавил, что Михал должен публично извиниться за свое поведение.