ВИДЕО | „Тяжело быть дураком!“ Центристская партия обвиняет премьера в оскорблении депутата. Михал: это общий жизненный факт

Депутат Рийгикогу задала премьер-министру вопрос о законодательной поправке, касающейся государственного секретаря, как о возможной коррупции. „На самом деле, тридцать лет ушло на то, чтобы изменить этот закон [о требовании высшего юридического образования для госсекретаря]. А вы изменили этот закон за месяц до того, как предложили Кейту Каземетсу занять пост госсекретаря“, - отметила она.

Коваленко-Кылварт также коснулась того, что происходило летом. Каземетс, который в то время находился в отпуске, участвовал вместе с премьер-министром в заседаниях коалиции. „В какой роли Кейт Каземетс участвовал с вами в коалиционных переговорах, ведь он, очевидно, не участвовал в них как официальное лицо?“ - спросила она.

В ответ Михал сказал, что в переговорах участвовали и несколько других чиновников. „Большое количество чиновников оценивает, что записывается. Некоторые на месте, кто-то в офисе. Вот так это происходит“, - сказал премьер. Вдобавок Михал отметил, что в 2018 году и правительство Юри Ратаса представило законопроект, которым хотели отменить требование о наличии высшего юридического образования у государственного секретаря.

„Это проект Центристской партии, Isamaa и социал-демократов, который поступил в парламент“, - сказал Михал.

Затем глава правительства сел и, видимо, не понимая, что микрофон остался включенным, сказал сидящему рядом министру инфраструктуры Владимиру Свету (СДП), что „тяжело всё-таки быть дураком“. Председатель Рийгикогу Лаури Хуссар после этого пару секунд посмотрел на Михала, но затем решил продолжить заседание.

Михал: замечание относилось к факту

На пресс-конференции в четверг Михал вернулся к этому эпизоду. Он пояснил, что сделал замечание сидевшему рядом с ним Свету. „Это общий жизненный факт“, - сказал Михал, добавив, что, конечно, извиняется, раз члены парламента чувствуют себя задетыми этим его замечанием.