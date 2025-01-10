Центристы планируют организовать вотум недоверия Кристену Михалу из-за так называемого кумовства

„Премьер-министр и правительство должны уйти в отставку! Новый год начался не только с существенного повышения налогов и введения новых, имеет место также политическая коррупция: премьер-министр Кристен Михал, исходя из политических соображений, предложил назначить на пост государственного секретаря канцлера Министерства климата Кейта Каземетса. Ради этого Михал изменил закон. Данным шагом премьер-министр разрушает независимый государственный институт, в чьи функции входит надзор за законодательством“, — написал Кылварт в Facebook.

Он отметил, что предложенный премьер-министром кандидат является канцлером Министерства климата и бывшим подчиненным Михала: „В сферу ответственности Каземетса входят проблемный проект Rail Baltic, обанкротившаяся авиакомпания Nordica, а также спорный Закон о климате. Проект как раз этого закона раскритиковал госсекретарь, отказавшись согласовывать его в нынешнем виде. Теперь этого госсекретаря намерены заменить, а на его место назначить человека, под чьим руководством этот законопроект разрабатывался и который будет поддерживать политику Партии реформ на уровне Государственной канцелярии. Каземетс фактически перестал быть чиновником и стал политиком еще летом, когда вместе с Михалом принял участие в коалиционных переговорах, взяв для этого отпуск. Таким образом, Каземетс, по сути, является политиком от Партии реформ, просто он официально не состоит в партии“.

Чтобы назначить Каземетса на эту должность, отмечает лидер центристов, был изменен закон и убрано требование о наличии у госсекретаря юридического образования: „Это классический пример кумовства: премьер-министр меняет закон, чтобы назначить на одну из важнейших государственных позиций своего политического единомышленника. Это опасный прецедент: закладывается основа новой политической культуры, где ключевые государственные посты и институты политизируются, а законы меняются в интересах одного конкретного человека“.

„Если в политической коррупции оказался замешан чиновник или министр, он должен уйти в отставку. Если за политической коррупцией стоит премьер-министр, то уйти в отставку должно все правительство. Поэтому Центристская партия начнет консультации с другими парламентскими партиями с целью инициировать вотум недоверия премьер-министру“, — написал Кылварт.

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