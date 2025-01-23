Правительство утвердило поправки к закону о церквях: „целью не является запретить русское православие в Эстонии“

„Мы хотим, чтобы люди были свободны в своем вероисповедании. Чтобы церкви и приходы были свободны в своих действиях, не имея обязательства действовать в интересах враждебного режима“, — сообщил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

По словам министра, в законопроекте можно выделить три важных момента. Во-первых, согласно законопроекту, действующая в Эстонии церковь, монастырь или иное религиозное объединение не могут быть связаны – ни уставом или другими документами, ни экономически — с находящимся за рубежом руководящим органом, церковным центром, церковным лидером или объединением, представляющим угрозу безопасности Эстонии, ее государственному или конституционному строю. Во-вторых, не должно быть подобных связей с учреждением, лицом или институтом, поддерживающим или призывающим к военной агрессии, насилию, насильственным террористическим действиям. В-третьих, священнослужителем не может быть лицо, деятельность которого противоречит конституции или государственному строю или которое не имеет законных оснований для пребывания в Эстонии.

Эстонское государство уважает свободу вероисповедания и не намерено бездумно вмешиваться в деятельность церквей и приходов, но изменившиеся условия в сфере безопасности вынуждают предпринимать шаги по предотвращению распространения экстремистских идеологий через религиозные объединения, отметил министр. „Подчеркну еще раз, целью изменений не является закрыть какую-либо церковь или запретить русское православие в Эстонии“, — сказал министр Ляэнеметс.

Еще ряд решений

Всего на заседании правительства было принято 14 решений. Одно из них касается десинхронизации электросетей: для лучшей защиты энергетической инфраструктуры Эстонии ее безопасность наряду с Департаментом полиции и погранохраны будут обеспечивать члены Кайтселийта. Были утверждены и направятся в Рийгикогу поправки к Закону о церквях и приходах для лучшей защиты свободы вероисповедания. Также утверждена позиция Эстонии по общей сельскохозяйственной политике ЕС. На заседании кабмина министр образования дала правительству обзор того, как продвигается процесс перехода на эстонский язык обучения. Более подробно о новых решениях правительства читайте ЗДЕСЬ.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить