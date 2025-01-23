ВИДЕО | Правительство рассказало о своих новых решениях

Премьер-министр начал с темы инаугурации Трампа. „На этой неделе всеобщее внимание привлекла инаугурация Дональда Трампа. Поздравляю и подтверждаю, что прочные трансатлантические отношения по-прежнему важны для Эстонии“, — сказал Михал.

Увеличение расходов на оборону

„Еще одной важной темой являются расходы на оборону. Я сформулировал ту же цель, что и Латвия, Литва и Польша: достичь уровня в 5%. Причина в том, что мы знаем своего соседа и потребности в безопасности“, — сказал премьер.

“Столь конкретно эту цель не формулировали, но о росте потребностей говорилось ранее. В качестве возможного источника финансирования повышение налогов я не рассматриваю. Финансирование должно осуществляться из европейских источников. В феврале состоится заседание Европейского совета, которое сосредоточится на вопросах безопасности. Затем в Европе дебаты продолжатся, а ближе к середине лета в Гааге состоится саммит, на котором картина станет ясна“.

В качестве второго источника покрытия расходов Михал назвал сокращения в публичном секторе, а в качестве третьего — кредит.

Закон о церквях будет изменен

На заседании было принято 14 решений. Одно из них касается десинхронизации электросетей: для лучшей защиты энергетической инфраструктуры Эстонии ее безопасность наряду с Департаментом полиции и погранохраны будут обеспечивать члены Кайтселийта. Были утверждены и направятся в Рийгикогу поправки к Закону о церквях и приходах для лучшей защиты свободы вероисповедания. Также утверждена позиция Эстонии по общей сельскохозяйственной политике ЕС. На заседании кабмина министр образования дала правительству обзор того, как продвигается процесс перехода на эстонский язык обучения.