ВИДЕО | Правительство рассказало о своих новых решениях(4)
В 12 часов состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кристен Михал, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр образования и науки Кристина Каллас и министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста.
Премьер-министр начал с темы инаугурации Трампа. „На этой неделе всеобщее внимание привлекла инаугурация Дональда Трампа. Поздравляю и подтверждаю, что прочные трансатлантические отношения по-прежнему важны для Эстонии“, — сказал Михал.
Увеличение расходов на оборону
„Еще одной важной темой являются расходы на оборону. Я сформулировал ту же цель, что и Латвия, Литва и Польша: достичь уровня в 5%. Причина в том, что мы знаем своего соседа и потребности в безопасности“, — сказал премьер.
“Столь конкретно эту цель не формулировали, но о росте потребностей говорилось ранее. В качестве возможного источника финансирования повышение налогов я не рассматриваю. Финансирование должно осуществляться из европейских источников. В феврале состоится заседание Европейского совета, которое сосредоточится на вопросах безопасности. Затем в Европе дебаты продолжатся, а ближе к середине лета в Гааге состоится саммит, на котором картина станет ясна“.
В качестве второго источника покрытия расходов Михал назвал сокращения в публичном секторе, а в качестве третьего — кредит.
Закон о церквях будет изменен
На заседании было принято 14 решений. Одно из них касается десинхронизации электросетей: для лучшей защиты энергетической инфраструктуры Эстонии ее безопасность наряду с Департаментом полиции и погранохраны будут обеспечивать члены Кайтселийта. Были утверждены и направятся в Рийгикогу поправки к Закону о церквях и приходах для лучшей защиты свободы вероисповедания. Также утверждена позиция Эстонии по общей сельскохозяйственной политике ЕС. На заседании кабмина министр образования дала правительству обзор того, как продвигается процесс перехода на эстонский язык обучения.
„Проект поправок к закону о церквях и приходах будет передан в Рийгикогу. Действующая в Эстонии церковь, монастырь или иное религиозное объединение не могут быть связаны с руководящим органом за рубежом, представляющим угрозу Эстонии, — сообщил в свою очередь Ляэнеметс. — Также не должно быть никакой связи с учреждением, поддерживающим военную агрессию. Священнослужителем не может быть лицо, деятельность которого противоречит конституции или которое не имеет законных оснований для пребывания в Эстонии“.
Эстонское государство уважает свободу вероисповедания и не намерено бездумно вмешиваться в деятельность церквей и приходов, но изменившиеся условия в сфере безопасности вынуждают предпринимать некоторые шаги, отметил министр. По его словам, целью изменений не является закрыть какую-либо церковь и запретить русское православие в Эстонии.
Десинхронизация и эстонский язык
К охране общественного порядка в момент отключения от российской сети будет привлечен Кайтселийт. Его члены будут привлечены всеми префектурами. По словам Ляэнеметса, у членов Кайтселийта, исходя из ситуации, будет право применять принудительные меры. „Мы делаем все это для того, чтобы ничего не произошло“, — отметил министр. Он добавил, что информации о том, что что-то должно произойти, у него нет, но подготовиться в любом случае стоит.
Кристина Каллас сказала, что переход на эстонский язык начался очень хорошо. В самом начале были опасения, что какой-то класс не получит себе говорящего по-эстонски учителя, но такого не произошло. „Руководители и содержатели школ очень ответственно подошли к своей работе. На сегодняшний момент можем констатировать, что почти во всех классах есть учителя, которые владеют эстонским языком“, — сказала Каллас. На сегодняшний день в Эстонии насчитывается 261 учитель, преподающий на русском языке, и до 1 августа 2025 года им необходимо довести свои языковые навыки до уровня B2.
Смотрите запись пресс-конференции (на эстонском языке)!