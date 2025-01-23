Депутат Рийгикогу: владельцев агрессивных собак следует штрафовать!

Мне лично мало верится, что те люди, чьи собаки подвергают здесь и сейчас опасности окружающих, сами образумятся или изменят свое поведение. Опасная, угрожающая людям и другим животным собака без привязи – это потенциально смертельная угроза, словно размахивающий заряженным ружьем в многолюдном месте человек в состоянии алкогольного опьянения.