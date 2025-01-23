23.01.2025, 18:02
Депутат Рийгикогу: владельцев агрессивных собак следует штрафовать!
Штраф может достигать 6 тысяч евро!
ФОТО: | Delfi Meedia
Как пришедшая на природу семья с маленькими детьми может знать, что несущаяся к ним с лаем собака „на самом деле очень дружелюбная“, „никому не вредит“ и „только хочет поиграть“? Да никак! - считает Раймонд Кальюлайд, депутат Рийгикогу (Социал-демократическая партия).
Мне лично мало верится, что те люди, чьи собаки подвергают здесь и сейчас опасности окружающих, сами образумятся или изменят свое поведение. Опасная, угрожающая людям и другим животным собака без привязи – это потенциально смертельная угроза, словно размахивающий заряженным ружьем в многолюдном месте человек в состоянии алкогольного опьянения.
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