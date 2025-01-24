Рийгикогу отклонил законопроект о снижении НСО, направленный на замедление роста цен на продукты

Как сообщалось ранее, 22 января большинство депутатов Рийгикогу отклонили обсуждение законопроекта об отмене налога на автомобили. В тот же день парламент отклонил ещё один законопроект.

Предложенный фракцией Эстонской консервативной народной партии (EKRE) законопроект об изменении закона о налоге с оборота предусматривал снижение ставки НСО на продукты питания с 22% до 5%, чтобы замедлить рост цен. Также законопроект предлагал снизить ставку НСО на печатные издания с текущих 9% до 5%.

Представлявший законопроект депутат Райн Эплер (EKRE) сказал: „Если взглянуть на данные по инфляции, с тех пор как Кая Каллас взяла на себя руководство правительством, Эстония установила рекорды, особенно по сравнению с другими странами Европы и мира“.

„Истории о том, как людям стало трудно сводить концы с концами, мы слышим и читаем каждый день. Поэтому мы предложили этот законопроект, чтобы немного улучшить положение людей и снизить НСО на продукты питания“, — пояснил Эплер.

„Несколько примеров. Например, Бельгия — сердце Европы, если можно так сказать — обычная ставка НСО составляет 21%. Они разделили продукты питания на две группы: на часть продуктов НСО составляет 6%, на другую — 12%. В Финляндии обычная ставка НСО составляет 24%, а на продукты питания — 14%. В Германии ставка НСО на продукты питания — 7%. И таких примеров на самом деле ещё много. Довольно мало стран, которые не сделали этого исключения“, — сказал депутат.

Глава финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн (Партия реформ), выступившая перед парламентом после Эплера, сообщила, что комиссия обсуждала законопроект в рамках подготовки к первому чтению на заседании 13 января и отметила, что аналогичные вопросы уже рассматривались ранее.

Она также напомнила, что правительство Эстонии 16 января не поддержало законопроект, так как его принятие привело бы к значительным и неэффективным затратам в государственном бюджете.