Рийгикогу отклонил законопроект о снижении НСО, направленный на замедление роста цен на продукты

Как сообщалось ранее, 22 января большинство депутатов Рийгикогу отклонили обсуждение законопроекта об отмене налога на автомобили. В тот же день парламент отклонил ещё один законопроект.
Предложенный фракцией Эстонской консервативной народной партии (EKRE) законопроект об изменении закона о налоге с оборота предусматривал снижение ставки НСО на продукты питания с 22% до 5%, чтобы замедлить рост цен. Также законопроект предлагал снизить ставку НСО на печатные издания с текущих 9% до 5%.
Представлявший законопроект депутат Райн Эплер (EKRE) сказал: „Если взглянуть на данные по инфляции, с тех пор как Кая Каллас взяла на себя руководство правительством, Эстония установила рекорды, особенно по сравнению с другими странами Европы и мира“.
„Истории о том, как людям стало трудно сводить концы с концами, мы слышим и читаем каждый день. Поэтому мы предложили этот законопроект, чтобы немного улучшить положение людей и снизить НСО на продукты питания“, — пояснил Эплер.
„Несколько примеров. Например, Бельгия — сердце Европы, если можно так сказать — обычная ставка НСО составляет 21%. Они разделили продукты питания на две группы: на часть продуктов НСО составляет 6%, на другую — 12%. В Финляндии обычная ставка НСО составляет 24%, а на продукты питания — 14%. В Германии ставка НСО на продукты питания — 7%. И таких примеров на самом деле ещё много. Довольно мало стран, которые не сделали этого исключения“, — сказал депутат.
Глава финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн (Партия реформ), выступившая перед парламентом после Эплера, сообщила, что комиссия обсуждала законопроект в рамках подготовки к первому чтению на заседании 13 января и отметила, что аналогичные вопросы уже рассматривались ранее.
Она также напомнила, что правительство Эстонии 16 января не поддержало законопроект, так как его принятие привело бы к значительным и неэффективным затратам в государственном бюджете.
Аккерманн привела статистику, отметив, что в 2023 году цены на продукты питания в Эстонии были ниже, чем в Люксембурге, Ирландии и Финляндии.
„Наши консультанты также подготовили обзор ставок НСО в других странах. Например, в Финляндии ставка НСО на продукты питания составляет 14%, но при этом цены на еду всё равно выше, чем в Эстонии. В Ирландии ставка НСО на продукты питания составляет 13,5%, но, несмотря на это, продукты там тоже дороже, чем в Эстонии“, — сказала Аккерманн, при этом признав, что приведённые данные являются лишь выборкой. „Не во всех странах существуют сниженные ставки НСО на продукты питания“, — добавила она.
Глава финансовой комиссии отметила, что по оценкам Министерства финансов, годовые расходы составили бы не менее 400 миллионов евро.
„По мнению Министерства финансов, снижение ставки приведет к увеличению расходов государственного бюджета и, конечно, к ухудшению бюджетной позиции. Учитывая состояние государственного бюджета, такая мера не является целесообразной и эффективной“, — заверила она.
Аккерманн также подчеркнула, что представленный оппозицией законопроект не раскрывает один главный вопрос: „Если налоговые поступления сократятся на 400 миллионов, то как и откуда будут компенсированы эти потери для бюджета? Это, безусловно, одна из слабых сторон этого законопроекта“.
Из присутствующих на заседании 94 депутатов:
53 проголосовали за предложение,
17 — против,
0 — воздержались.
Таким образом, проект закона был отклонён и исключён из дальнейшего рассмотрения.
С результатами голосования можно ознакомиться здесь.