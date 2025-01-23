Заседание Рийгикогу продлилось всего три минуты. Почти половина депутатов отсутствовала

Заседание началось в 10 часов. Зарегистрировались 53 депутата, 48 отсутствовали.

Затем Прийт Сибуль (Isamaa) представил запрос министру обороны Ханно Певкуру. „Коалиции, Партии реформ и премьер-министру еще придется подождать, пока будет объявлен вотум недоверия премьер-министру, я не планирую его выражать“, - сказал для начала Сибуль.

„Во вторник мы обсуждали закупку дополнительных боеприпасов на сумму 1,6 миллиарда евро в течение четырех лет, а не семи, как запланировала коалиция. Это не нашло поддержки, так как якобы нет денег. Но через пару часов после состоявшегося обсуждения премьер-министр сообщил, что мы должны увеличить расходы на оборону до 5%. Однако мои вопросы министру обороны связаны с налогом с оборота и с его повышением. Как это запланированное летом дополнительное повышение повлияет на бюджет Министерства обороны в будущем?“ - задал вопрос Сибуль.

Больше никто не выразил желание передать законопроекты или запросы. И поскольку в повестке дня не значилось ни одного пункта, Арво Аллер закрыл заседание. На этой неделе заседаний больше не будет. Завтра в зале заседаний пройдет организованная фондом Mudel-Eesti игра-симуляция „Молодежный Рийгикогу“. Следующее заседание парламента состоится в будущий понедельник во второй половине дня.

Delfi и раньше сообщал о заседаниях, которые продолжались считанные минут. Например, 12 сентября 2024 года заседанием также руководил Аллер, который ненадолго предоставил слово Аннели Аккерманн (Партия реформ), после чего объявил, что заседание закончилось. Прошло всего две минуты, так как в повестке дня не было ни одного пункта. Тогда присутствовали 45 депутатов, отсутствовали 56.

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