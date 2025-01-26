Семейный врач о „реформе ожирения“: пациент с лишним весом не должен сам оплачивать расходы на свое лечение

Не стоит забывать, что ожирение — это такое же хроническое заболевание, связанное с образом жизни, как и диабет II типа. На мой взгляд, здесь не имеет значения, что было раньше — яйцо или курица, поскольку оба состояния влияют на качество жизни и являются серьёзными факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.