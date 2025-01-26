Мнение
26.01.2025, 18:50

Семейный врач о „реформе ожирения“: пациент с лишним весом не должен сам оплачивать расходы на свое лечение

 
Jelizaveta Kaledina
Семейный врач Елизавета Каледина
Семейный врач Елизавета Каледина
ФОТО: Erakogu

В середине января в авторитетном медицинском журнале The Lancet была опубликована рекомендация* экспертов изменить определение и диагностические критерии ожирения. Эта инициатива поднимает также вопрос о том, какая часть ответственности и, следовательно, расходов на лечение может быть возложена на пациента. Delfi попросил семейного врача Елизавету Каледину прокомментировать эту тему.

Не стоит забывать, что ожирение — это такое же хроническое заболевание, связанное с образом жизни, как и диабет II типа. На мой взгляд, здесь не имеет значения, что было раньше — яйцо или курица, поскольку оба состояния влияют на качество жизни и являются серьёзными факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Разделение диагноза ожирения на доклиническую и клиническую стадии — достаточно логичный шаг. Такое разграничение, безусловно, упростило бы работу врачей и предоставило бы ориентиры для выбора подходящего вмешательства: следует ли в конкретном случае отдать предпочтение немедикаментозным методам, таким как консультации по питанию и физической активности, или сразу начать терапию с использованием препаратов для снижения веса.

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