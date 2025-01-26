26.01.2025, 18:50
Семейный врач о „реформе ожирения“: пациент с лишним весом не должен сам оплачивать расходы на свое лечение
ФОТО: Erakogu
В середине января в авторитетном медицинском журнале The Lancet была опубликована рекомендация* экспертов изменить определение и диагностические критерии ожирения. Эта инициатива поднимает также вопрос о том, какая часть ответственности и, следовательно, расходов на лечение может быть возложена на пациента. Delfi попросил семейного врача Елизавету Каледину прокомментировать эту тему.
Не стоит забывать, что ожирение — это такое же хроническое заболевание, связанное с образом жизни, как и диабет II типа. На мой взгляд, здесь не имеет значения, что было раньше — яйцо или курица, поскольку оба состояния влияют на качество жизни и являются серьёзными факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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