Врач-реаниматолог о заморозке зарплат: на криптовалюте зарабатывают больше, медицина станет хобби

Бюджет Кассы здоровья на ближайшие годы дефицитный, и в государственном бюджете не предусмотрено достаточного финансирования для повышения зарплат работников здравоохранения. В связи с этим медицинским работникам дали понять, что они могут забыть о повышении зарплат на следующие четыре года. Союз врачей уже обратился к государственному посреднику. Текущая ситуация напоминает период 2009–2012 годов, когда коллективный договор не был заключён, и из Эстонии уехали сотни врачей, в основном в Финляндию.