01.11.2024, 11:02
Врач-реаниматолог о заморозке зарплат: на криптовалюте зарабатывают больше, медицина станет хобби
„Врач находится на поле боя между государством и пациентами“
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Правительство на четыре года приостанавливает повышение зарплат врачам. Что планируют делать медицинские работники в ответ на такое решение? Delfi узнал у врача скорой помощи Евгения Щаслывого.
Бюджет Кассы здоровья на ближайшие годы дефицитный, и в государственном бюджете не предусмотрено достаточного финансирования для повышения зарплат работников здравоохранения. В связи с этим медицинским работникам дали понять, что они могут забыть о повышении зарплат на следующие четыре года. Союз врачей уже обратился к государственному посреднику. Текущая ситуация напоминает период 2009–2012 годов, когда коллективный договор не был заключён, и из Эстонии уехали сотни врачей, в основном в Финляндию.
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